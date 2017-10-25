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Kültür-Sanat

Yönetmen Atadeniz: Ömer Lütfi Akad ustadır ama ustası yoktur

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- 54'ÜNCÜ Uluslararası Antalya Festivali'nde, Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Ömer Lütfi Akad anıldı

25 Ekim 2017 19:09

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- 54\'ÜNCÜ Uluslararası Antalya Festivali\'nde, Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Ömer Lütfi Akad anıldı. Yönetmen, senarist ve film yapımcısı Yılmaz Atadeniz, \"Akad ustadır ama ustası yoktur\" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında \'Gelin\', \'Vurun Kahpeye\', \'Kanun Namına\' ve \'Yaralı Kurt\' filmleri gösterilen yönetmen Ömer Lütfi Akad, \'Türk Sinemasının Ustaları\' adlı panelde anıldı. Panelistlerden yönetmen, senarist ve film yapımcısı Yılmaz Atadeniz, Akad\'ın asıl mesleğinin muhasebecilik olduğunu, sinemayı Fransız filmlerini izleyerek ve kitaplar okuyarak öğrendiğini söyledi. Akad\'ın, \'Damga\' adlı filmin eksik sahnelerini, yapımcının ısrarı üzerine adının yazılmaması şartıyla çektiğini aktaran Atadeniz, \"Ondan sonra da sinemacı olarak çok önemli işlere imza attı. Ustadır ama ustası yoktur. Sinemada usta olan bir insanın ustasının olmaması zor görünen bir durumdur\" diye konuştu.
Yeşilçam jönlerinden Engin Çağlar da oyunculuğun ve yönetmenliğin yürekte başladığını belirterek, kendi dönemlerinde sinema oyuncularının gazete yarışmalarında derece elde edenlerden ortaya çıktığını söyledi. Çağlar, günümüzde ise mankenlik yarışmalarında birinci olanların ve tiyatrodan geçenlerin oyunculuk yaptığını söyledi.
AKAD\'IN TORUNU DA KATILDI
Ömer Lütfi Akad\'ın torunu Eda Akad da dedesinin her zaman kendilerinden okudukları kitapları yorumlamalarını istediğini söyledi. Eda Akad, dedesinin her alanda bilgi sahibi olmayı önemseyen ve derinlemesine araştıran mütevazı bir insan olduğunu söyledi.

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