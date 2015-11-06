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Yönetimine kayyum atanan Bugün gazetesinin yazar arşivi silindi

Bugün gazetesinin kayyum ataması öncesinde hazırlanan son sayısının baskısı matbaada durdurulmuştu

06 Kasım 2015 23:56

Yönetimine kayyum atanan Koza İpek Holding bünyesinde bulunan Bugün gazetesinin yazar arşivi silindi. Gazetenin yeni yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken; yeni yönetimin işten çıkardığı eski çalışanlar tarafından çıkarılan Özgür Bugün gazetesi, arşivin kayyum tarafından silindiğini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta kayyum ataması yapılan ve atama öncesindeki ekip tarafından hazırlanan son sayısı matbaadan toplatılan Bugün gazetesinde yazıları yayınlanmayan yazarların, gazetenin internet sitesindeki eski yazıları da silindi.

Bugün’e atanan kayyum avukat Hasan Ölçer, göreve başlar başlamaz ‘Kayyumla gasp’ başlığı nedeniyle gazetenin yazı işleri ekibine ‘Rezalet gazete yapmışsınız’ diye bağırmış, manşeti savunanları işten attığını söylemişti. ‘Kayyum dönemi’nin başladığının ertesi günü ‘siyasi içerikli’ köşe yazıları da yayınlanmamıştı. Birçok yazar ise Özgür Bugün gazetesine yazmaya başlamıştı.

Bugün yazarlarından Yavuz Baydar’ın “Bugün gazetesi yazarlarının eski yazılarına ulaşılabiliyor mu, yoksa o arşiv dijitalde imha mı edildi?” sorusu üzerine Özgür Bugün’ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İpek Medya Grubu’na Hukuksuz atanan Kayyum, tüm yazar arşivini sildirdi!” denildi. Yazıları kaldırılan yazarlar arasında Nazlı Ilıcak, Orhan Kemal Cengiz ve Yavuz Baydar da var…

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