İşte kayyum ataması yapılan Bugün ve Millet gazetelerinin 1 Kasım manşetleri

Polis baskınıyka el konulan Bugün gazetesinin yazı işlerinde “rezalet” olarak nitelendirdiği “Kayyum gaspı” manşetini savunan gazeteci Bilal Şahin’i işten çıkarmasıyla gündem olan kayyum Hasan Ölçer'in yönetimindeki Bugün ve Millet gazeteleri 1 Kasım sonuçlarına ilişkin manşetlerini AKP'ye yakın bir dille zafer mesajı ile verdi.

Bugün gazetesi, "Seçimin kaybedeni yok" başlığını atarken, Millet gazetesi de "Ve zafer AK Parti'nin" başlığını kullandı.

Kayyum Hasan Ölçer, yönetimi devraldıktan sonra “Atandığımız gazetelerin yayınları durmayacak, bilakis Anadolu insanının hissiyatına tercüman, ‘ahlâkî ve millî’ bir çizgide devam edecektir” tweetini atmıştı.

İşte el konulan Bugün ve Millet gazetelerinin bugünkü birinci sayfaları: