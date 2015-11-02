T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte kayyum ataması yapılan Bugün ve Millet gazetelerinin 1 Kasım manşetleri

Kayyum Hasan Ölçer, yayın toplantısında gazetecileri kovmuştu

02 Kasım 2015 09:51

Polis baskınıyka el konulan Bugün gazetesinin yazı işlerinde “rezalet” olarak nitelendirdiği “Kayyum gaspı” manşetini savunan gazeteci Bilal Şahin’i işten çıkarmasıyla gündem olan kayyum Hasan Ölçer'in yönetimindeki Bugün ve Millet gazeteleri 1 Kasım sonuçlarına ilişkin manşetlerini AKP'ye yakın bir dille zafer mesajı ile verdi.

Bugün gazetesi, "Seçimin kaybedeni yok" başlığını atarken, Millet gazetesi de "Ve zafer AK Parti'nin" başlığını kullandı.

Kayyum Hasan Ölçer, yönetimi devraldıktan sonra “Atandığımız gazetelerin yayınları durmayacak, bilakis Anadolu insanının hissiyatına tercüman, ‘ahlâkî ve millî’ bir çizgide devam edecektir” tweetini atmıştı.

İşte el konulan Bugün ve Millet gazetelerinin bugünkü birinci sayfaları: 

 

ETİKETLER

1 kasım manşetleribugünmilletakpak partikayyumpolisel koyma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24