Kayyumun çıkardığı Bugün gazetesinin tirajı 104 binden 67 bine düştü!

Koza İpek Holding’na geçen hafta el konulmasından sonra kayyum ataması yapılan İpek Medya Grubu bünyesindeki Bugün ve Millet gazetelerinin tirajlarında büyük bir düşüş yaşandı.

Medyaradar’da yer alan 26 Kasım-2 Kasım arasındaki satışları gösteren rapora göre, Bugün gazetesinin satışı 104 bin 302’den 67 bin 785’e düştü. Millet de 47 binden 41 bine geriledi.

Bugün gazetesine atanan kayyum avukat Hasan Ölçer, göreve başlar başlamaz ‘Kayyumla gasp’ başlığı nedeniyle gazetenin yazıişleri ekibine "Rezalet gazete yapmışsınız" diye bağırmış, manşeti savunanları da işten atmıştı.

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