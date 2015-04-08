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Spor

Yönetimden Galatasaraylı futbolculara: Her maç final

Lig bitmeden 1 hafta önce yapılacak seçim sonrasında yeni Galatasaray yönetimi göreve başlayacak

08 Nisan 2015 20:11

Galatasaray'da yaklaşan başkanlık seçimi öncesi, takımın süreçten etkilenmemesi için Florya'da özel toplantılar yapılıyor. Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst, tesislerde futbolcularla konuşarak yalnızca şampiyonluğu düşünmelerini istedi. Oyuncuların seçimden etkilenmemesini isteyen yönetim kurulu, takıma "Her maçı final olarak görün" mesajı verdi. Kaptanlar Selçuk, Sneijder ve Burak ile sürekli temasta olan Albayrak ve Dürüst, Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle de sık sık bir araya geliyor. Oyuncularının oldukça hırslı olduğunu aktaran teknik direktör Hamzaoğlu, yönetime şampiyonluk için güvence verdi.

Lig bitmeden 1 hafta önce yapılacak seçim sonrasında yeni Galatasaray yönetimi göreve başlayacak. Başkan adayları arasında mevcut başkan yardımcısı Dursun Özbek, eski yöneticilerden Adnan Öztürk ve Turgay Kıran bulunuyor.

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