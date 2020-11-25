Yonca Evcimik'ten tartışma yaratan şarkı sözleri: Ahlaklı ol ki seni hakettiğin gibi sevsinler, kadınsın zekisin ama bazen aşırı cinssin

Şarkının sözleri şöyle:

Haksızlık, almış başını gitmiş

Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş

Edep ahlak terbiye yerlerde

Namusum acaba kimlerin elinde



Allah'ı, para olmuş hepsinin

Ama bu özgür irade, yine de hep senin

Erkeklerin her zaman hedefi belli

Ama kadının fendi erkeği yendi



Amcaların kolunda cillop çıtırlar

Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar

Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar

Baylar ve hanımlar



Ezilen ve ezdiren kadınlar

Üstümüze gelen tüm adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

Baylar ve hanımlar Ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar



Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey heyhey heyler Hanımlar beyler

Bu kadar olmaz Bunlar ayıp şeyler

Kadına çoluk çocuğa hayvana şiddet tecavüz dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim



Sen kadınsın zekisin

Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin

Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın

Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma

Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle

Açarsan mahremini içeri girer işte öyle

Uçkuruna sahip çıkamayandan

Yeteri kadar çekmedik mi? dik dur ahlaklı ol ki

Seni hakettiğin gibi sevsinler

İşte bak bu kadın kadın gibi kadın desinler

Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Üstümüze gelen adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar

Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey heyhey heyler Hanımlar beyler

Bu kadar olmaz

Bunlar ayıp şeyler...