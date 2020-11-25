Yonca Evcimik'ten tartışma yaratan şarkı sözleri: Ahlaklı ol ki seni hakettiğin gibi sevsinler, kadınsın zekisin ama bazen aşırı cinssin

Şarkıcı Yonca Evcimik’
in yıllar sonra yaptığı yeni rap şarkısı “Ayıp Şeyler
” cinsiyetçi ifadeler barındırdığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri odağı oldu.
Yonca Evcimik, yıllar sonra yaptığı "Ayıp Şeyler" isimli rap şarkısıyla sosyal medyada tepki gördü. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde pek çok kişi, Evcimik'in şarkısının 'cinsiyetçi' olduğunu savunarak tepki gösterdi.
Evcimik, şarkısında “Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle” ifadelerini kullanıyor.
Yonca Evcimik'in başrolünde yer aldığı Çılgın Bediş'in birkaç sezon yazarlığını yapan Burak Akkul da tepkisini Twitter'dan dile getirirken, Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce Çılgın Bediş'i yazdığıma pişman oldum" ifadesini kullandı.
Evcimik'in şarkısına gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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Şarkının sözleri şöyle:
Haksızlık, almış başını gitmiş
Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş
Edep ahlak terbiye yerlerde
Namusum acaba kimlerin elinde
Allah'ı, para olmuş hepsinin
Ama bu özgür irade, yine de hep senin
Erkeklerin her zaman hedefi belli
Ama kadının fendi erkeği yendi
Amcaların kolunda cillop çıtırlar
Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar
Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen tüm adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar Ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey heyhey heyler Hanımlar beyler
Bu kadar olmaz Bunlar ayıp şeyler
Kadına çoluk çocuğa hayvana şiddet tecavüz dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim
Sen kadınsın zekisin
Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin
Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın
Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma
Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle
Açarsan mahremini içeri girer işte öyle
Uçkuruna sahip çıkamayandan
Yeteri kadar çekmedik mi? dik dur ahlaklı ol ki
Seni hakettiğin gibi sevsinler
İşte bak bu kadın kadın gibi kadın desinler
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey heyhey heyler Hanımlar beyler
Bu kadar olmaz
Bunlar ayıp şeyler...