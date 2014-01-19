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Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun sorgu kayıtlarını alan Savcı Öz'e suç duyurusu

Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonunun ardından Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gelerek gözaltına alınan kişilere yöneltilen soruları ve sorgu kayıtlarını alan Öz hakkında suç dururusunda bulunuldu

19 Ocak 2014 11:34

‘Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu’nun yürütüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki kompleksinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelen Zekeriya Öz hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından gözaltına alınanlara yönelik soruları ve kayıtları kontrol eden Öz sorgu kayıtlarını bir CD içinde alarak emniyetten ayrılmıştı. Öz hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği ve polisleri tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Öz İstanbul Emniyeti'ne neden geldiği sorusu üzerine 'neden geldiğim belli değil mi?' demişti.
 

Sorgu kayıtlarını almıştı
 

 

Soruşturmayı yürüten Emniyet’in 3. katındaki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çıkan Öz, iddiaya göre, sorguları yapan emniyet görevlilerine, şüphelilere yöneltilen soruları değiştirmemelerini, soruları değiştirmeleri halinde tutuklanacaklarını söyledi. Polisler, soruların değiştirilmediğini belirtti ancak Öz, şüphelilere yöneltilen soruları istedi. Polis şefleri de gizlilik kararı olan soruşturmayla ilgili sadece soruşturmayı yürüten Celal Kara’yla bilgi paylaşılabileceğini, kendisiyle bilgi paylaşımının gizlilik ihlali olacağını söyledi. Öz, itirazları dikkate almadı ve soruların kayda alınarak kendisine verilmesini istedi. Polisin soruları bir CD içine hazırlayarak tutanakla teslim ettiği Öz, zarf içindeki CD’yi alarak emniyetten çıktı.

 

‘Polisleri tehdit’ iddiası

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Öz’ün 3. kat ziyaretinde polisleri tehdit ettiğini, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sürerken İstanbul Başsavcıvekili olan Zekeriya Öz, HSYK tarafından görevden alınarak Bakırköy Başsavcıvekili yapılmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSYK’nın inceleme kararı verdiği cumhuriyet savcıları Zekeriya Öz, Muammer Akkaş ve Celal Kara hakkında inceleme için izin vermişti.

Öz, 19 Aralık 2013 günü akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelmiş ve basın mensuplarının “Neden geldiniz?” sorularına “Neden geldiğim belli değil mi” diye yanıt vermişti.

Soruşturmayı yürüten Emniyet’in 3. katındaki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çıkan Öz, iddiaya göre, sorguları yapan emniyet görevlilerine, şüphelilere yöneltilen soruları değiştirmemelerini, soruları değiştirmeleri halinde tutuklanacaklarını söylediği, polisler, soruların değiştirilmediğini belirttiği söylenmişti. Öz, şüphelilere yöneltilen soruları istemiş ancak polis şefleri gizlilik kararı olan soruşturmayla ilgili sadece soruşturmayı yürüten Celal Kara’yla bilgi paylaşılabileceğini, kendisiyle bilgi paylaşımının gizlilik ihlali olacağını söylemişti.

Öz'ün itirazları dikkate almayarak soruların kayda alınarak kendisine verilmesini istediği, polisin soruları bir CD içine hazırlayarak tutanakla teslim ettiği belirtilmişti. Öz kendisine verilen zarf içindeki CD’yi alarak emniyetten çıkmıştı.

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