Lambdaistanbul gündeme damga vuran operasyonların ardından kendi operasyonunu düzenliyor.Ama bu operasyon pek bildiğimiz operasyonlara benzemiyor.

Peki 2013′ün bu son Lambda partisini neden kaçırmamalı?



- Partide yolu lambdaistanbul’dan geçen ve ‘yoldan çıkan’ kişilerin ‘yoldan çıkma eğitimi’ verdikleri kısa performanslar gerçekleşecek.

- Yine yolu lambdaistanbuldan geçen ve ‘yoldan çıkan’ dört farklı dj'den de yoldan çıkaran playlistler çalınacak.

- Lambdaistanbul olarak derneğin masraflarının önemli bir kısmı yıllardan beri parti organizasyonalarından sağlanıyor.

Lambdaistanbul'dan Yılbaşı Operasyonu: Yolsuzluk Partisi from Cevizing on Vimeo.



Lambdaistanbul bu Yılbaşı Operasyonunu’na şöyle davet ediyor:



Nizamdan bana fayda yok,yoldan çıkmak istiyorum diyenler

Yoldan bir çıktım,pir çıktım,daha da çıkarım diyenler

Köprüden önce son çıkışta, 27 Aralık Cuma gecesinde

Tek gecelik bu özel workshop partide

Yoldan,akıldan,ustan,

Ardan,namustan çıkmanın tüm incelikleri

Hangi yolun yolcusu oldukları beşyüz metre öteden belli

Lambdaistanbul eğitmenleriyle Hizmete sunuluyor



2013′ün bu son lambda partisinde

Bavullarda saklanan

Sınırötelerine taşınan

Hatta ayakkabı kutularından taşan

Milyarlarca şarkılık

Elektropop, deep house, oldies, türkçe pop playlistleri

Açığa saçılıyor

Ortalık karışıyor