Lambdaistanbul gündeme damga vuran operasyonların ardından kendi operasyonunu düzenliyor.Ama bu operasyon pek bildiğimiz operasyonlara benzemiyor.
Peki 2013′ün bu son Lambda partisini neden kaçırmamalı?
- Partide yolu lambdaistanbul’dan geçen ve ‘yoldan çıkan’ kişilerin ‘yoldan çıkma eğitimi’ verdikleri kısa performanslar gerçekleşecek.
- Yine yolu lambdaistanbuldan geçen ve ‘yoldan çıkan’ dört farklı dj'den de yoldan çıkaran playlistler çalınacak.
- Lambdaistanbul olarak derneğin masraflarının önemli bir kısmı yıllardan beri parti organizasyonalarından sağlanıyor.
Lambdaistanbul'dan Yılbaşı Operasyonu: Yolsuzluk Partisi from Cevizing on Vimeo.
Lambdaistanbul bu Yılbaşı Operasyonunu’na şöyle davet ediyor:
Nizamdan bana fayda yok,yoldan çıkmak istiyorum diyenler
Yoldan bir çıktım,pir çıktım,daha da çıkarım diyenler
Köprüden önce son çıkışta, 27 Aralık Cuma gecesinde
Tek gecelik bu özel workshop partide
Yoldan,akıldan,ustan,
Ardan,namustan çıkmanın tüm incelikleri
Hangi yolun yolcusu oldukları beşyüz metre öteden belli
Lambdaistanbul eğitmenleriyle Hizmete sunuluyor
2013′ün bu son lambda partisinde
Bavullarda saklanan
Sınırötelerine taşınan
Hatta ayakkabı kutularından taşan
Milyarlarca şarkılık
Elektropop, deep house, oldies, türkçe pop playlistleri
Açığa saçılıyor
Ortalık karışıyor