Yolsuzluk operasyonunu yürüten Mali Şube'ye köstebek mi girdi?

Bakan çocuklarının da tutuklandığı Türkiye’yi sarsan büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube’ye kimliği belirsiz bir kişinin girdiği iddia edildi.

Radikal'den Fatih Yağmur'un haberine göre, şubenin verilerin saklandığı odaya giren kişinin bilgisayarları karıştırdığı ve güvenlik kameraları tarafından tespit edildiği ancak kimliğinin henüz belirlenemediği öne sürüldü. Emniyet konuyla ilgili soruşturma başlattı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası Şube Müdürü Yakup Saygılı ve bütün şube polisleri görevden alınmış, şube katında çalışan çaycının bile yeri değiştirilmişti. Kuş uçurtulmayan emniyete kimliği belirsiz kişinin nasıl girdiği araştırılıyor.

Önceki akşam yaşanan olay şöyle gelişti: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu soruşturmasıyla ilgili veri, dosya ve bilgilerin bulunduğu Mali Şube katına giren kimliği belirsiz kişi şubedeki bilgisayarlarda birtakım işlemler yaptı. Kimliği belirsiz kişinin bilgisayardaki harddisklerden veri kopyaladığı düşünülüyor. Görüntülerle belgelendiği ifade edilen kişinin oda karanlık olduğu için kimliğinin henüz belirlenemediği ve konuyla ilgili olarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kimlik ya da parmak izi zorunlu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasının 1 ana 2 de yan giriş kapıları bulunuyor. Emniyet mensubu olmayanlar, ana kapıdan içeri girerken kimlik verip nereye gideceğini ve kime geldiğini bildirmek zorunda. Yan kapılardan ise ancak parmak izi tanımlanmış emniyet personeli girebiliyor. Mali Şube’nin bulunduğu bölüm B blok olarak geçiyor. Bu blokun 4 katında yer alan Mali Şube’ye çıkabilmek için ya asansör ya da merdivenler kullanılmak zorunda.

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