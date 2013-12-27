Erdoğan: Bunun adını yolsuzluk operasyonu koyanlar yolsuzluğun içindedir

Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul'a varmasının ardındna yaptığı açıklamada, yolsuzluk suçlaması ile düzenlenen operasyona ilişkin "Dikkat edin. Adını ne koydular. Yolsuzluk operasyonu koydular. Kardeşlerim. Bunun adını yolsuzluk operasyonu koyanlar yolsuzluğun içinde yaşayan ta kendileridir" dedi.

Erdoğan ayrıca partideki istifalara ilişkin, "Bizimle bu yola çıkıp ta kusura bakmasınlar yolculuk esnasında bize ihanet edenlere de hala beraber yürüyelim demeyiz. Onları da kapının kenarına koyarız. Çünkü millet siz partimize ihanet edin diye oyları vermedi. Partinin bir iç disiplini vardı, bakanlıktan ayrılana kadar her şey cici güzel bakanlıktan ayrıldıktan sonra bakıyorsun ben filanca bakanı beğenmedim. Senin böyle bir yetki mi var ya önce haddini bil" dedi.

Erdoğan'ın konuşması öncesinde kabinenin tanıtımını yapan konuşmacı, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin ismini karıştırarak, AKP'den istifa eden eski içişleri bakanı İdris Naim Şahin olarak anons etti.

'İstismar edenlere sözmüz var'

"Kardeşlerim bugün Sakarya’daydık. Gerçekten gerek Sakarya Üniversitesi gerek Sakarya Meydanı Bambaşka bir coşkuyu yaşadı bizimle birlikte. Biz her şey den önce bizler biz mizacı bir oluşumu istismar edenlere sözümüz var. Asla oraya gönül verenlere bizim sözümüz olamaz."

Kardeşlerim Türkiye bir değişimi bir dönüşümü yaşıyor. 11 yıldır bizden böyle bir sıçramayı beklemeyenler bizim böyle bir noktaya geleceğimizi tahmin etmeyenler oyunları bozulunca farklı yöntemlere başvurdular. Bu olay ulus bazda bir olay değildir, uluslararası boyutu vardır. Ama ulusal bazda da ne yazık ki bu işin taşeronları vardı. Siz isterdik ki aynı istikamete yönelen insanlar birbirini vurmasın. Biz ele ele vermeye mecburuz. Biz omuz omuza vermeye mecburuz.

Zira biz neyin kavgasını yapıyoruz. Tek mücadelemizi var. Önce insan sonra devlet. Biz sunu başardık. Devleti önceleyen değil insanı önceleyen bir anlayışı getirdik."

Bin size çok teşekkür ediyorum. Yola çıkarken söyledik ya biz bu millete efendi olmaya değil biz bu millete hizmetkar olmaya geldik dedik. Dikkat edin. Adını ne koydular. Yolsuzluk operasyonu koydular. Kardeşlerim. Bunun adını yolsuzluk operasyonu koyanlar yolsuzluğu içinde yaşana ta kendileridir.

Geçmişte nelerin olduğunu nelerin bittiğini bilenlerdenim. Biz damdan düşerek geldik atama ile gelmedik. Millet burada. Egemenlik yargının değildir, yürütmenin de değildir. Egemenlik milletindir, milletin.

Egemenliği milletin elinden alan, egemenlik yetkisi bana aittir diyen yargı bunun hesabını o da vermelidir.

Bu millete gönül veren, hizmetkar olan insanlar akla hayale gelmez dosyalar neticesinde tutuklanıyorsa, onları mahkum etme hazırlığı yapılıyorsa burada bir bit yeniği var.

'Başsavcı adeta suçüstü yapmıştır'

Dün İstanbul Başsavcısı’nın yaptığı açıklama çok manidardır. Adeta suçüstü yapmıştır. Gizlilik dosyası olanları bu zat bu adam göndermediği gibi basına sızdırıyor. Evet bakıyorsunuz medya, bu medyanın da hangi odaklı olduğunu biliyoruz, bunların içinde yandaş medya da var sermaye ile birlikte odaklana medya da var. Şuanda isim vermeyeceğim vakti geldiğinde o isimleri de açıklayacağım.

Sen gizlilik kararı olan evrakı medyaya sızdıracaksın. Başsavcı dosyayı isteyecek dosyayı getirmeyeceksin. Ondan sonra konuşulmaz. Kardeşim ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Bu savcı kendisinden dosya alındığı zaman kalkıp İstanbul Adliyesi’nin önünde üniversite yıllarımızdaki o marjinal grupların militanları gibi basın bildiri dağıtıyorsa ben konuşuyorum.

Siz bugüne kadar böyle bir savcı duydunuz mu. Ne demek o gizlilik kaydı. Bir insanın suçluluğu tespit edilmediği sürece suçlu damgası vuramazsın. Siz bunu basına veriyorsunuz, bu insanlar hemen damgalanıyor. Ne deniyor. 100 milyar dolar devlet zarara uğratıldı. Ya hesap bilmiyorsun ya bu dünyadan haberin yok.

Zerre kadar kendinizi hukuk kurallarını tabi olmayı öğrendiyseniz bu iddialarını ispat edeceksiniz.

Müfteri iddiasını ispatlamakla mükelleftir. İddianızı ispatlamazsanız?

'İddialarınızı ispatlamazsınız'

Bu iktidar yolsuzlukların iktidarı olsaydı IMF’ye borçları ödeyebilir miydi? 17 bin kilometre bölünmüş yol yapabilir miydi? Bizden önceki iktidarlar acaba bunları neden yapamadı. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Bunlar şu anda çaldıkları veya çalmak istedikleri minarenin kılıfını hazırladılar hazırlıyorlar. Bunlarda her yol meşru. Bunlar ailelerin mahremine girecek kadar haysiyetsiz.

Ana muhalefetin başındaki zat, genel müdür yolsuzluklardan bahsediyor. Eğer yolsuzluk arıyorsan o sende. Sen Genel Müdürken yaptığın yolsuzluk ortada. Rahşan Affı ile yırttın.

Sayın Baykal’ı sen bir kasetle götürdün. O kaset olmasaydın sen CHP’nın başında olmayacaktın. Sen CHP’nin ihraç ettiği kişiyi, kalkıyordun orada raflardan yolsuzluk klasörü önünde boy boy resimler veriyordun. Ne oldu sana ki bu kadar dürüst adamsın, o klasörlerin önünde poz veren sen onu temize çıkarmak sertiyle onu İstanbul’a aday gösteriyorsun.

Utanmada parlamentonun içinden adam mı bulamadın müsteşarı bakan yapıyorsun diyor. Yetki bellidir. Bir başbakan parlamentonun içinden de yapar dışından da yapar.

Sizden bir şey istiyorum. Nedir o? Şurada 90 günümüz var. 30 Mart yeni bir milattır. Yeni Türkiye’yi kurmaya onu inşa etmeye yeni bir milattır. Buna hazır mıyız. Kapı kapı dolaşarak bildiklerimizi anlatmaya hazır mıyız. Ama durmayacağız ha. Biz kardeşlerim birilerinin konuştuğu gibi konuşmayacağız. Biz yumuşak dil ile konuşacağız. Beddualarla konuşmayacağız. Çünkü bir Müslüman bir Müslüman a beddua edemez., Müslüman o kimsedir ki diğer Müslümanlar onun elinden ve dilinden emindir, salimdir. Dolayısıyla biz bu tuzaklar da gelmeyeceğiz. Bedduaya lanet duaya evet , duaya davet buna bakacağız.

'Ayrıldıktan sonra bakıyorsun ben filanca bakanı beğenmedim'



Şu ana kadar bizimle görev yapan eski arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlar ne derse desin bu davada beraber bir yerlere geldik. Bizimle bu yola çıkıp ta kusura bakmasınlar yolculuk esnasında bize ihanet edenlere de hala beraber yürüyelim demeyiz. Onları da kapının kenarına koyarız. Çünkü millet siz partimize ihanet edin diye oyları vermedi. Partinin bir iç disiplini vardı, bakanlıktan ayrılana kadar her şey cici güzel bakanlıktan ayrıldıktan sonra bakıyorsun ben filanca bakanı beğenmedim. Senin böyle bir yetki mi var ya önce haddini bil.

'Cemaat inlesin' sloganını attırmadı

Başbakan'ın VIP kapısı önünde yaptığı konuşmasının başlarında kalabalıktan bir grup, "Vur Vur İnlesin, Cemaat Dinlesin" sloganları atınca, Başbakan Erdoğan konuşmasını keserek, eliyle 'durun' işareti yaptı.

Dört sefer "Katiyen" diyen Erdoğan, "Kardeşlerim, bir şeye bakıcaz. Bizler herşeyden önce bir meşrebi, bir mizacı, bir oluşumu istismar edenlere sözümüz var. Asla oraya gönülverenlere bizim sözümüz olamaz" dedi. Sonra kalabalıktan "Tayyip'e uzanan eller kırılsın sloganları" atıldı.

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