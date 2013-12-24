Yolsuzluk operasyonunda 'köstebek' iddiası

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Deniz Feneri soruşturmasında olduğu gibi “köstebek” skandalının yaşandığı iddia edildi.

Aykut Küçükkaya'nın Cumhuriyet gazetesindeki haberine göre, yolsuzluk operasyonu kapsamında Emniyet’in teknik-fiziki takibine takılan ve tutuklanan işadamlarının kuryeler aracılığıyla milyonlarca lira aktardığı iddia edilen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulu üyesi olduğu “Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı”yla (TÜRGEV) ilgili bilgi sızdırıldı.

TÜRGEV, yurdun bulunduğu mahallede bulunan ve birinci derece arkeolojik sit alanı olan bölgede yaklaşık üç bin metrekarelik iki park ve yeşil alanın “sosyal kültürel tesis alanı” olarak yapılaşmaya açılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 24 Ekim 2013 tarihinde “kamu yararı” gerekçesiyle onay aldı. Bu karar TÜRGEV için sit alanında yurt yaptıran ve bu yurdu bedelsiz tahsis eden Fatih Belediyesi’nin imar komisyonundan AKP’li üyelerin oylarıyla geçti.

İmar komisyonundan geçen TÜRGEV kararı kasım ayında ilçe meclisinde oylanmak üzere 10 gün sonra gündeme konuldu. CHP’liler, AKP’lilerin oylarıyla kabul edilmesini beklerken ani bir kararla komisyon raporu meclisin gündeminden geri çekildi.

Kasım 2013’te İBB’nin de onay verdiği TÜRGEV’le ilgili komisyon raporunun geri çekilmesine bir anlam veremeyen muhalefet temsilcileri, 17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk soruşturmasının ardından durumu şüpheyle karşıladılar. Bu gelişme üst düzey belediye yetkililerinin hem Fatih Belediyesi’ni hem TÜRGEV’i içine alan soruşturmadan “köstebek” aracılığıyla önceden haberdar oldukları şüphesi doğurdu.

Soruşturma dosyasında bir bakanın, oğlunu Ekim 2013’te “Dikkatli ol oğlum, dinleniyorsun” diye uyarı yapmasının telefon kayıtlarına takılması söz konusu köstebek iddiasını desteklediği düşünülüyor.

Deniz Feneri bağlantılı soruşturmanın Türkiye ayağında da “köstebek” iddiası ortaya atılmış, davanın sanıklarından biri Kanal 7’ye yapılacak operasyonu önceden haber aldıklarını savcılık sorgusunda bir soru üzerine itiraf etmişti.



TÜRGEV'e öğrenci yurdu

Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulu üyesi olduğu vakfın genel kurul üyeleri arasında Erdoğan’ın ailesinden çok sayıda isim ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan AKP’li Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de yer alıyordu. Demir, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada Demir’e yönelik suçlamalardan birisi “Fatih Belediyesi’nin sit alanındaki arazilerin bakanlığın gücünü kullanarak illegal olarak imar ve inşaata açılması” iddiası. Aktarılan paralar dışında bu iddia da Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ı yakından ilgilendiriyor. Çünkü Fatih Belediyesi, Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulu üyesi olduğu TÜRGEV’e ilçede sit alanında yükselen öğrenci yurdunu tamamen belediye bütçesiyle yapmış ve hiçbir ücret talep etmeden vakfa “25 yıllığına ücretsiz” tahsis etmişti. Yurdun belediyeye olan maliyetinin ise yaklaşık 5 milyon TL’yi bulduğu öğrenildi.

İmara giden yol

Fatih Belediyesi meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu’nun verdiği bilgiye göre TÜRGEV’in mülkiyetindeki iki yeşil alanın imara açılması için hem İBB’den hem Fatih Belediyesi’nden onay aldığı iki arazi Fatih’te Mevlakanapı Mahallesi’nde bulunuyor. 381 pafta, 1571 ada, 31 parselde 1490 metrekare ile aynı pafta ve adadaki 49 parsel 1333 metrekare alan, İBB Meclisi’nin “kamu yararı görüldüğü” görüşüne (İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Genel Müdürlüğü görüşü) dayanılarak sosyal kültürel alan olması yolu açıldı. İBB’nin de onayladığı bu karar Fatih Belediyesi İmar Komisyonu’nda 1 Kasım 2013 tarihinde uygun bulundu. 4 Kasım 2013’teki Meclis toplantısında görüşülecek komisyon raporu geri çekildi.