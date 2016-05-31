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Politika

'Yolların kralı Binali Yıldırım' tezahüratı yapılınca, Erdoğan "fazla gaz vermeyin" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu'daki operasyonların durmayacağını söyledi

31 Mayıs 2016 03:38

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir'de yaptığı konuşma sırasında partililerden gelen, “Yolların kralı Binali Yıldırım” tezahüratı için, “Fazla gaz vermeyin, kilometre artacak yoksa” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile gittiği İzmir'de kendisini karşılayan partililere seslendi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları: "Sevgili İzmir, şunu unutmayın; bölücü terör örgütünün bu son çırpınışlarıdır. Rahmetli Menderes ne dedi, son söz milletin. Biz ne dedik, son karar da milletin. Siz böyle diyorsanız böyledir. Bizim geçmişimizde kan yok, sizin geçmişinizde kan var. Siz rahmetli Menderes’i ipe gönderenlerin ta kendisisiniz. Onun yanındaki iki arkadaşını ipe gönderenlerin ta kendisisiniz. İnanıyorum ki bu İzmir bu ifadelerin hesabını en kısa zamanda soracaktır. Niye parlamento değil de kan? Hani demokrattınız? Nerede demokrasi? Nereden çıktı bu kan? Bizim tek derdimiz var: Sandık.

 

"Ülkemize huzur gelmedikten sonra operasyonlar durmayacak"

 

PKK’nın güdümündeki siyasetçiler kaçmaya başladılar, kaçacaklar. Başka çareleri yok. Biz diyoruz ki, ey terör örgütü ya silahları teslim edip betonu dökeceksin üstüne, ya da bu ülkeyi terk edip gideceksin. Bu operasyonlar ülkemize huzur gelmedikten sonra durmayacak. Askerimizle, polisimizle, köy korucumuzla bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Tek millet dedik biz, 79 milyon tek millet. Tek bayrak, rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tek devlet, bizim tek devletimiz var: Türkiye Cumhuriyeti devleti."

 

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