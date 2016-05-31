Binali Yıldırım: İzmir benim şehrim, Kemal Paşa ile gurur duyuyoruz

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, 2011 yılında İzmir'den milletvekili aday gösterildiğinde biraz endişe duyduğunu belirterek, "Ancak İzmir'e gelince, bu coşkuyu görünce 'İzmir benim şehrim' dedim" diye konuştu.

Yerel seçimlerde İzmir'den belediye başkanı adayı olan Başbakan Binali Yıldırım, 'başbakan' sıfatıyla ilk kez İzmir’e gitti.



Başbakan Binali Yıldırım’ın AKP İzmir İl Başkanlığı tarafından Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İzmir'i artık hizmet yoksunluğundan mutlaka kurtaracağız. Başladığımız 35 projeyi bitireceğiz. Biz Kemal Paşa ile gurur duyuyoruz, İzmir ile gurur duyuyoruz. Benim için hayatımın dönüm noktası 2011 yılının Mart ayıdır. İzmir'den milletvekili adayı gösterildiğim zaman biraz endişelenmiştim. Çok bilmediğim, daha önce bulunmadığım bir şehre gidiyorum. Acaba nelerle karşılaşacağım? Ancak İzmir'e gelince bu coşkuyu görünce, "İzmir benim şehrim" dedim.

"İzmir geri kaldı"

İzmir deyip geçmeyelim. İzmir ilk kurşunun atıldığı şehirdir, İzmir Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı şehirdir. Ama İzmir ne yazık ki son 20 yıl içinde maalesef gelişmesini tamamlayamadı. İzmir geri kaldı. Ama hiç merak etmeyin, sizlerin hizmet açığını ortadan kaldıracak ve İzmir'i tekrar İstanbul ile yarışan il yapmaya kararlıyız.

İzmir'i İstanbul'a bağlayan otoyolu, Osmangazi Köprüsü'nü tamamladık, 30 Haziran'da açıyoruz. Hayırlı olsun. 2 yıl sonra Bursa-İzmir arası da bitmiş olacak. Böylece 3 satten az bir sürede İstanbul'da olacağız.

Ankara'dan hızlı trenin sesi Afyon'dan Uşak'a doğru emin adımlarla ilerliyor. Hızlı tren de İzmir'e geliyor, hayırlı uğurlu olsun. Zannetmeyin ki İzmir'in çılgın projesi de geliyor."