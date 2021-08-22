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Çevre

Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı

Köpeğin kalça kemiklerinin kırıldığı belirlendi

22 Ağustos 2021 09:34

Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kamyonet sürücüsü, yolda yatan sokak köpeğine çarptıktan sonra kaçtı. Köpeğin kalça kemikleri kırılırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tarsus'ta yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yol ortasında yatan sokak köpeğine çarparak, kaçtı.

Kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar durumu Mersin Hayvan Bakım Barınağı'na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen görevliler, yaralı köpeği ambulansla barınağa götürdü. 

Köpeğin kalça kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri ise sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

 

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