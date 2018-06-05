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Kültür-Sanat

Yolculuk fotoğrafları yarışması düzenleniyor

İSTANBUL, (DHA)-BEYMEN Club, moda, şehir ve fotoğraf tutkunlarını #BeymenClubİleYolSenin Fotoğraf Yarışması’nda bir araya getiriyor

05 Haziran 2018 15:14

İSTANBUL, (DHA)-BEYMEN Club, moda, şehir ve fotoğraf tutkunlarını #BeymenClubİleYolSenin Fotoğraf Yarışması’nda bir araya getiriyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, #BeymenClubİleYolSenin hashtag’i ile unutulmaz yolculuk hikayelerini Instagram’dan paylaşmaları yeterli oluyor. Son katılım tarihi ise 1 Temmuz 2018 Pazar.


4 Haziran 2018, Pazartesi günü başlayan ve 18 yaşından büyük herkesin katılabileceği #BeymenClubİleYolSenin fotoğraf yarışmasına katılan fotoğraflar;  Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen Pazarlama İletişimi Genel Müdürü Yardımcısı Elif Tellaloğlu, Fotoğraf Sanatçısı Koray Birand, Fotoğraf Sanatçısı Çiler Geçici, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Kırali Blogger Hande Çilek’den oluşan yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek. Son katılım tarihi 01 Temmuz 2018, Pazar  günü olan yarışmada dereceye giren fotoğraflar, #BeymenClubİleYolSenin dijital sergisi dahilinde seçili Beymen Club’lardaki dijital ekranlarında ve Beymen Club sosyal medya hesaplarında sergilenecek.  Yarışmanın birincisi BEYMEN Club’dan 3.000 TL’lik, ikincisi 2.000 TL’lik, üçüncüsü ise 1.000 TL’lik hediye çeki ile ödüllendirilecek.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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