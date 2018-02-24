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Yaşam

Yolcularını dolandırmaktan 10 yıl hapsi istenen taksici: Bir baktım köprünün ayağındayım...

"O gece bana 450 liraya patladı, müşterilerden 1 kuruş bile almadım"

24 Şubat 2018 08:08

Karaköy’den aldığı Suudi Arabistanlı müşterilerini İstanbul turu attırarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdüğü iddiasıyla hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan taksici, "Bir baktım, köprünün 2 ayağı karşımda. Rengim attı, boncuk boncuk terlemeye başladım. Müşteriler köprüyü görünce kıyameti koparttı. Köprüye girmek zorundaydım. Yolları bilmediğim için en sonunda İkitelli’den çıktım. 2’nci köprü üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na gittim" dedi. 

Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, geçen yıl eylül ayında yaşanan olayla ilgili olarak konuşan taksici, o gün müşterileri akşamüstü saat 17.00 sıralarında Karaköy’den aldığını anlattı:

“Taksim’de müşterilerden biri indi. Türkçe biliyordu. Bana, ‘Sabiha Gökçen Havalimanı’na ne kadar hızlı gidebilirsin?’ diye sordu. Adama 2’nci köprüyü geçtikten sonra yolda trafik olduğunu söyledim. Köprüyü geçtikten sonra Sabiha Gökçen’e 16 dakika olduğunu gösteren bir tabela olduğunu belirttim. Adam o yoldan gitmemi söyledi. 2’nci köprüyü geçince o tabeladan içeri girdik.

"Çıkışı kaçırdım"

Otoyola saptıktan 1 kilometre sonra müşteriler telefonla birilerini aramaya başladı. Telefonla Taksim’de inen adamla görüştürmek istediler. O karmaşada yolun Sabiha Gökçen çıkışını kaçırdım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne gittiğimizin farkında değildim. Bir baktım, köprünün 2 ayağı karşımda. Rengim attı, boncuk boncuk terlemeye başladım. Müşteriler köprüyü görünce kıyameti koparttı. Köprüye girmek zorundaydım. Yolları bilmediğim için en sonunda İkitelli’den çıktım. 2’nci köprü üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na gittim.”

"Ücret almadım"

Kimseyi dolandırmaya kalkmadığını savunan E.C., aracı Sabiha Gökçen Dış Hatlar’a çektikten sonra müşterisiyle arasında geçenleri şöyle aktardı:

“Taksim’de indirdiğim adam telefonda ‘Arkadaşlarım uçağı kaçırdı, 8 bin lira para vereceksin’ dedi. Bizi havalimanı karakoluna götürdüler. Taksimetre 380 lira para yazmış. Otoban ve köprü ücretleri de var. O gece bana 450 liraya patladı. Müşterilerden 1 kuruş bile almadım. Ben de Arap müşterilerden davacı oldum.”

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