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Yaşam

Yolcuların 'bomba' tartışması uçağı güvenli bölgeye çektirdi

THY'nin Diyarbakır uçağı 3 saat gecikme ile havalandı

04 Haziran 2016 13:43

Diyarbakır seferini yapacak olan uçağın üç yolcusu arasında çıkan tartışmada, bu kişilerden birinin "Uçakta bomba var. Patlatırım" demesi üzerine uçak güvenli bölgeye çekildi.

Diyarbakır seferini yapacak olan uçağın üç yolcusu arasındaki husumet nedeniyle çıkan tartışmada, bu kişilerden birinin "Uçakta bomba var. Patlatırım" demesi üzerine uçak güvenli bölgeye çekildi. Yapılan aramada bomba izine rastlanmazken, husumetli olduğu öğrenilen üç kişi gözaltına alındı.

 

"Uçakta bomba var, patlatırım"

 

THY'nın bu sabah saat 05.20'de İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 143 yolcusuyla kalkmak üzere hazırlıklarını yapan TK 2602 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında tartışma çıktı. 3 yolcu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma sırasında, tartışan kişilerden biri, "Uçakta bomba var. Patlatırım" dedi. Bunun üzerine kabin memuru olayı uçağın kaptan pilotuna bildirdi.

Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçak güvenli bölgeye çekilerek, yolcular terminale alındı. Uçakta arama yapıldı.

 

3 saat gecikme ile havalandı

 

Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken 3 kişi, polis tarafından gözaltına alınarak Atatürk Havalimanı polis merkezine götürüldü. Uçak 3 saat gecikme ile saat 08.20'de Diyarbakır'a havalandı.

 

"Hepsi yalan"

 

Bu arada gözaltına alınan yolcular Atatürk Havalimanı polis merkezine getirildi. Yolculardan biri, gazetecilerin "Neden kavga ettiniz" sorusuna, "Niçin kavga edeceğiz ki. Hepsi yalan " cevabını verdi.

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