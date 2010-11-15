-YOLCULARA MEYVELİ YOĞURT İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - TAV Havalimanları iştiraklerinden BTA Catering, bayram nedeniyle yoğunlaşan Atatürk Havalimanında bekleyen yolculara meyveli yoğurt ikram etti. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar ve İç Hatlar terminallerinde müzik eşliğinde BTA Catering personelleri tarafından yapılan ikrama, yolcuların ilgi gösterdiği görüldü. BTA Catering Genel Müdürü Sadettin Cesur burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu ikramla yolcu ve yolcu yakınlarının seyahatlerini renklendirmeyi hedeflediklerini söyledi.