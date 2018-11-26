Yolcu treni ile yük treni çarpıştı; yaralılar var

Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarında yük treni ile yolcu treni çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarındaki Bostankaya Tren İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Yolcu treni ile yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada makinistler Sinan Çetintaş, İsmail Cin, Zekeriya Dede ve Enes Duman ile yolcular Beşir Öcal, Hasan Yalçın, Fatih Kilis, Salih Can Ayten, Ceyda Çavdar, Hatun Erdoğan, Furkan Dalkıran, Fevzi Kip (65) ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas merkezdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. (DHA)