Yolcu otobüsünden 28 kilo esrar çıktı





Şanlıurfa'da bir yolcu otobüsünde 27 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Kızlar köyü mevkisinde yapılan yol aramasında, Diyarbakır'dan Ankara'ya gittiği belirlenen bir yolcu otobüsü durduruldu.



Otobüste yapılan aramada, yolculardan N.S'ye ait çanta ve torbada toplam 23 kilogram, Ö.Ö'ye ait çantada ise 4 kilo 8 gram kubar esrar bulundu.



Olayla ilgili yolcular N.S. ve Ö.Ö. ile esrarı sattığı iddiasıyla İ.H.A. gözaltına alındı.



Zanlılar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

