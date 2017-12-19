Yolcu otobüsünde mayın ele geçirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Iğdır'dan gelen bir otobüste yapılan aramada, bir yolcunun valizinde 2 anti personel mayını ve bu mayınların başlatıcısı olarak kullanılan 2 mekanik aksam ele geçirildi.

Sivas Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunun ilçe girişinde yaptıkları genel asayiş uygulamasında, Iğdır'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste arama yapan ekipler, bagaj kısmında C.A'ya ait valiz içerisinde 2 anti personel mayını ve bu mayınların başlatıcısı olarak kullanılan 2 mekanik aksam ele geçirdi. Gözaltına alınan C.A, Suşehri Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlı ilk sorgusunun ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.