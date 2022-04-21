Yolcu otobüsünde 63 sincap yavrusu ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde jandarma tarafından durdurulan yolcu otobüsünde 63 sincap yavrusu bulundu. 3 kişiye 327 bin lira idari para cezası uygulandı

Dörtdivan yakınlarındaki dinlenme tesisinin önünde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Batman'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada 2 tel kafes içinde 63 sincap yavrusu bulundu. Sincaplara el koyan ekipler, hayvanların göndericisi ve alıcısını belirlemek için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu sincap yavrularını İzmit'te ve Gebze'de alacak 2 kişi tespit edildi.

Sincapları gönderen ve alacak 3 kişiye ilgili kanun maddesi gereğince 327 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yolcu otobüsünde bulunan sincap yavruları, Jandarma HAYDİ ekiplerince Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Sincap yavruları, incelemelerin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.