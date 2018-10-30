Yolcu otobüsü TIR'a çarptı; ölü ve yaralılar var

Zonguldak'tan Antalya'ya gitmekte olan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Gülüç kavşağında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü Recep Yavuz hayatını kaybetti, 2'si ağır, 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ereğli'ye bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. Zonguldak-Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Gülüç kavşağında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs şoförü Recep Yavuz (55) yaşamını yitirdi, muavin Mustafa Akman ile 15 yolcu ve TIR sürücüsü yaralandı. Yavuz'un cansız bedeni, itfaiyenin çalışmasının ardından otobüsten çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan muavin Akman ile bir yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.