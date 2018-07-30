Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

İstanbul Esenler'de içinde yolcu bulunan şehirlerarası otobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular hızla tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Hal Yolu Otogar istikametinde şehirlerarası yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular hızla tahliye edilirken, yangına müdahale edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülerken otobüste maddi hasar oldu. (DHA)

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