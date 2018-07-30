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Yaşam

Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Motor kısmından alev alan otobüsteki yolcular hızla tahliye edildi

30 Temmuz 2018 18:40

İstanbul Esenler'de içinde yolcu bulunan şehirlerarası otobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular hızla tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. 

Hal Yolu Otogar istikametinde şehirlerarası yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular hızla tahliye edilirken, yangına müdahale edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülerken otobüste maddi hasar oldu. (DHA)

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