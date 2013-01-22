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Yaşam

Yolcu kapma yarışı: 10 yaralı

Kartal’da yolcu kapma yarışına giren iki minibüs çarpıştı...

22 Ocak 2013 20:32

İstanbul Kartal’da yolcu kapma yarışına girdiği iddia edilen iki minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kartal’da yolcu kapma yarışına giren iki minibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı.

Maltepe yönünden Kartal istikametine giden minibüs, önünde yolcu almak için duran diğer minibüse arkadan hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki minibüs içerisinde bulunan toplam 10 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan bazı yolcular minibüscülerin yolcu kapmak için yarıştıklarını belirterek yetkililerin bir önlem almalarını istedi.

Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bir süre trafiğe kapalı kalan cadde kazaya karışan araçların çekilmesiyle tekrar normale döndü.

 

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