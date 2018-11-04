Yolcu gemisini halatla çektiler

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde GESTAŞ AŞ'ye ait yolcu gemisi teknik bir problem nedeniyle yanaşamayınca halatla çekilerek iskeleye yanaştırıldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Çanakkale'de Boğaz ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye 57. Alay adlı yolcu gemisi, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 09.00 seferi için hareket etti. Gemi saat 10.40 sıralarında Gökçeada’ya yanaşırken teknik bir problem yaşanınca tek motorla manevra yapmak zorunda kaldı.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle geminin yanaşma manevrasını riske atmamak adına gemiye kıyıdan halat uzatıldı. Geminin baş kısmı halatlar yardımıyla iskeleye yanaştırıldı. Sefer yaklaşık 30 dakika geç tamamlanırken, gemideki araç ve yolcular güvenli bir şekilde iskeleye indi.

Konuyla ilgili GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamada, “4 Kasım 2018 Pazar günü (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 09.00 seferi için hareket eden filomuzda bulunan 57. Alay gemisi, saat 10.40 sıralarında Gökçeada’ya yanaşma esnasında teknik bir problem yaşamıştır. Gemimiz Gökçeada İskelesi’ne yanaşma esnasında tek motorla manevra yapmak zorunda kalmıştır. Gökçeada’da söz konusu saatlerde havanın rüzgarlı olması nedeniyle geminin yanaşma manevrasını riske atmamak adına gemiye kıyıdan halat uzatılmış; geminin baş kısmı iskelede bulunan babalara bağlanan halatlar yardımıyla yanaştırılmıştır. Güvenli bir şekilde gerçekleştirilen yanaşma işlemi nedeniyle sefer yaklaşık 30 dakika kadar geç tamamlanmıştır. Gemi içerisinde bulunan araç ve yolcular, iskele rampasına yanaşan gemiden güvenli bir şekilde iskeleye iniş yapmışlardır” ifadelerine yer verildi.