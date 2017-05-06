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Yolanthe Cabau restoran açıyor

Cabau, mekanına; oğlu Xess Xava'nın isminden esinlerek Xaxa adını verdi

06 Mayıs 2017 12:35

Galatasaraylı Wesley Sneijder’ın eşi Yolanthe Cabau, İbiza’da restoran açıyor. Xaxa isimli 220 kişilik restoran, suşide iddialı.

15 Haziran'da 

Sabah gazetesinden Yüksel Yavuz'un haberine göre, Yolanthe Cabau, dünyaca ünlü eğlence merkezi İbiza'da satın aldığı mekanda bir restoran açıyor. 15 Haziran'da kapılarını açacak olan mekanın ismi Xaxa Restaurant olacak. 220 kişiye hizmet verecek.

Şef transferi

En iddialı yemek suşi olacak. Yolanthe, mekanı için Londra'dan Michelin yıldızlı bir şef transfer etti. Bu arada mekanda egzotik kokteyller sunulacak, flamingo şovlar yapılacak.

Yolanthe, mekanına; oğlu Xess Xava'nın isminden esinlerek Xaxa adını verdi.

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GalatasarayWesley SneijderYolanthe Cabauİbiza

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