Yola çöp atan sürücüye 196 TL ceza uygulandı

Bursa'da hafif ticari aracının camını açıp yola çöp atan Ö.S.’ye (30), 196 TL ceza uygulandı.

İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde trafikte durduğu sırada 16 Y 5867 plakalı hafif ticari aracın camından dışarıya pet şişe atan sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntü sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Bunun üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün Ö.S. olduğunu tespit etti. Ö.S.’ye araçtan yere çöp attığı gerekçesiyle 196 TL ceza uygulandı. (DHA)