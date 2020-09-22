Yol vermeyen araca çarpıp metrelerce sürükleyen Yıldız Tilbe'nin cezası belli oldu

2017 yılında Çeşme’de kendisine yol vermeyen kadın sürücünün aracına çarpıp onu metrelerce sürüklemesi sebebiyle yargılanan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye 3 bin lira para cezası kesildi.

Günaydın'ın haberine göre; Tilbe, üç yıl önce Çeşme'de tatil yapıyordu. Aracıyla gezinti yapan şarkıcının karşısına çıkan Feride İ. isimli sürücü, Tilbe'den yol isteyince taraflar arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre Tilbe, kendisine yol vermeyen kadın sürücüye önce hakaret etti, ardından aracına çarpıp onu metrelerce sürükledi.

Feride İ. şikayetçi olunca, Tilbe'ye Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mala zarar verme ve hakaret suçlarından dava açıldı.

Yapılan yargılamada kasten çarpmadığını ve hakaret etmediğini beyan eden sanatçıya 180 gün adli para cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanan şarkıcının cezası 150 güne indirilip 3 bin liraya çevrildi.