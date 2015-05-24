Yol verme kavgasından dövülerek öldürülen öğretmenin okulunda hüzünlü tören

Bartın’da, levyeyle dövülerek öldürülen 54 yaşındaki öğretmen Tayfun Erol için 7 yıl müdürlük yaptığı okulunda tören düzenlendi. Törene katılan ve olayda yaralanan arkadaşı Süleyman Karadayı, "Artık ’maganda’ mı diyelim, ’hayvan’ mı diyelim, hiçbir olay yok, hiçbir itişme- kakışma yok, birden saldırdı" dedi.

Ayhan Acar’ın DHA’da yer alan haberine göre, önceki gece Asma Caddesi Hamam Sokak’ta meydana gelen olayda 74 BY 924 plakalı otomobiliyle sokakta yavaş ilerleyen İbrahim Kaymakçı, arkadan gelen 74 BU 666 plakalı otomobilin sürücüsü Süleyman Karadayı’nın, yol vermesi için sürekli korna çalıp selektör yapmasına sinirlendi. Otomobili durduran Kaymakçı, araçtan levye ile inip arkasında duran otomobilin sürücüsü Süleyman Karadayı ve Kabagöz Köyü İlkokulu sınıf öğretmeni Tayfun Erol’a saldırdı. Kavgada, Kaymakçı’nın tekmesiyle yüzüne darbe alan Erol, kaldırıldığı hastane de hayatını kaybederken, arkadaşı Karadayı ise yaralandı.

7 yıl görev yaptığı okulda tören

Erol’un cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak 2006- 2013 yılları arasında müdür olarak görev yaptığı Hendekyanı Ortaokulu’na getirildi. Törene, olay sırasında yanında yaralanarak tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen arkadaşı Süleyman Karadayı’nın yanı sıra oğlu 24 yaşındaki Deniz Erol, CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, meslektaşları ve öğrenciler katıldı. Törende, öğretmen arkadaşları ve öğrenciler birer konuşma yaparak duygularını ifade ettiler. Okulun önüne konulan taziye defterine öğrencileri ve arkadaşları düşüncelerini yazdılar. Dua edilmesinin ardından Erol’un cenazesi okul bahçesinden alkışlarla uğurlanırken, örenciler ve aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Arkadaşı olay anını anlattı

Törende ayakta durmakta güçlük çeken Süleyman Karadayı, "Keşke hiç yaşanmasaydı. Bu yaşanması gereken mi bir şeydi bilmiyorum. Oda bizim başımıza geldi. Artık ’maganda’ mı diyelim ’hayvan’ mı diyelim, hiçbir olay yok, hiçbir itişme- kakışma yok, birden saldırdı. Olanlarda gözüküyor zaten, bir şey söyleyemiyorum. Acımız büyük, bu davanın da takipçisi olacağız tabi ki başka insanların başına gelmemesi için, elimizden geleni yapacağız" dedi.

Cenaze daha sonra Merkez Şadırvan Camii’ne getirildi.