Bartın'daki yol verme kavgasında 54 yaşındaki öğretmeni döverek öldürdüler!

Bartın'da, otomobil sürücüsü 35 yaşındaki İsmail Kaymakçı, yol vermesi için arkadan korna çalıp selektör yapmasına sinirlendiği otomobilin sürücüsü 52 yaşındaki Süleyman Karadayı ve yanındaki öğretmen arkadaşı 54 yaşındaki Tayfun Erol'a levye ile saldırdı. Erol, aldığı darbelerle yaşamını yitirdi. Karadayı yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA’da yer alan habere göre, olay, gece saatlerinde Asma Caddesi Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle sokakta yavaş ilerleyen İsmail Kaymakçı, arkadan gelen otomobilin sürücüsü Süleyman Karadayı'nın, yol vermesi için sürekli korna çalıp selektör yapmasına sinirlendi. Otomobili durduran Kaymakçı, araçtan levye ile inip arkasında duran otomobilin sürücüsü Süleyman Karadayı ve Kabagöz Köyü İlkokulu öğretmeni Tayfun Erol'a saldırdı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda Kaymakçı, araçtan inen Tayfun Erol'a levye ile vurdu. Erol ve Kaymakçı birlikte yere düştü. Ayağa kalkan Kaymakçı, araçtan inip yanına gelen kadın arkadaşı N.A.'nın engellemeye çalışmasına rağmen, ayağa kalkmaya çalışan Erol'un yüzüne diziyle tekrar vurdu. Aldığı darbe ile başını yere çarpan Erol, yerde hareketsiz kaldı. Kaymakçı, kendisine müdahale eden sürücü Süleyman Karadayı'ya da tekme tokat vurdu.

54 yaşındaki Tayfun Erol hayatını kaybetti

Yerde hareketsiz yatan Tayfun Erol'un karın bölgesine ayağı ile son darbeyi indiren İsmail Kaymakçı, kadın arkadaşının direksiyonuna geçtiği otomobile binmeden yürüyerek uzaklaştı. N.A. da otomobille olay yerinden ayrıldı.

Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tayfun Erol, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Süleyman Karadayı ise hastanede tedaviye alındı. Polis, kaçan İsmail Kaymakçı ve arkadaşı N.A.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.