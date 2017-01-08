Yol TV tekrar açıldı

RTÜK tarafından ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ edildiği iddiasıyla yayını durdurulan Yol TV, yeniden yayına başladı.

“Cumhurbaşkanına hakaret” edildiği iddiası ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayını durdurulan Yol TV, tekrar yayına başladı. Yol TV’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yayının Türksat üzerinden devam edeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yol TV yeniden yayında. Çabalarımız sonuç verdi. Yol TV susmadı susmayacak, Alevilerin sesi susmayacak."

Yol TV’nin yayınının durdurulmasına gerekçe olarak 13 Ekim’de yayınlanan “Yol Aşkına” programı gösterilmişti. Kürt ve Alevi toplumunu “devlete karşı kin ve düşmanlığa tahrik” edecek yayın yapıldığı iddiaları yer almıştı.