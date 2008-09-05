YOL-İŞ'te 365 gün harcırah yolsuzluğu

Türk-İş’e bağlı Yol-İş Sendikası’nda yarın yapılacak genel kurulu öncesi Denetim Kurulu’nun raporuna yansıyan iddialarla "Başkan ve yönetim 365 gün harcırah aldı" hesaplaşması gündeme geldi.

Raporda, Yol-İş Başkanı Fikret Barın ile 7 yönetim kurulu üyesinin, yılın 365 günü "iş gezisi"ndeymiş gibi harcırah aldığı ortaya konuldu.

Merkezi Ankara’da bulunan Türk-İş’e bağlı Yol İş Sendikası başkan ve yedi yöneticisinin yılın 365 günü gezideymiş gibi harcırah aldıkları ortaya çıktı.



Bu tabloyu ortaya çıkaran, sendikanın Denetim Kurulu’nun hazırladığı 17 Temmuz 2008 tarihli raporu oldu. Raporda, Yol-İş Genel Başkanı Fikret Barın ile yedi yönetim kurulu üyesinin, sendika imkanlarını kişisel çıkarları için kullandıklarını gösteren iddialara yer verildi.



Denetim Kurulu raporu, gereğinin yapılması için suçlanan Başkan Barın’a verildi.

Harcırah, ikramiye, ödenek

Rapordaki bazı iddialar özetle şöyle: "Ayda net 9 bin YTL maaş alan Barın ile ayda net 8 bin YTL maaş alan yedi yönetim kurulu üyesi, yılın 365 günü Ankara dışında görevdeymişler gibi ’tam harcırah’ aldı. Başkan ve yöneticiler, dört aylık ücretleri tutarında ikramiye, izin parası ile yüksek miktarlarda ’temsil ödeneği’ aldılar. Barın’a bunlara ilave olarak, yıllık ücretli izin süresinin ücreti de ödendi."

Kasadan faizsiz avans

Raporda, Sendikalar Yasası’nın yasaklamasına karşın, bazı genel merkez yöneticilerinin çok yüksek miktarlarda avans aldığı iddiası da yer aldı. İddialara göre, bir yöneticinin üzerindeki avans miktarı 250 bin YTL’yi buldu. Sendika kasasından süresiz olarak alınan avanslara hiç faiz işletilmedi.

Kişisel harcamalar ödendi

Rapora göre, yöneticilerin kredi kartı, kişisel telefon faturaları, kooperatif evlerine yaptırdıkları banyo dolabı, vestiyer gibi özel harcamaları avans adıyla sendikaya ödettirildi.

Sahte üyelik

Sendikanın bir şubesinde, sahte üye yapılarak şube mali sekreterinin profesyonel sendikacı yapıldığı, bu operasyon nedeniyle sendikanın uğratıldığı zararın yaklaşık 500 bin YTL olarak rapor edildi.

Sahte faturalar

Rapora göre, 6 Nisan 2007’de bir firmadan alınan 19 bin şapkanın tanesine 2.87 YTL ödendiği fatura edildi. Denetimle aynı şapkaların piyasada 0.9 YTL’den satıldığı belirlendi. Sendikanın ödediği 64 bin 345 YTL’nin, yaklaşık üçte ikisi olan 44 bin 167 YTL "fazla ödeme" olarak saptandı. 2007’de bir firmaya, dört fatura karşılığında KDV dahil 88 bin 736 YTL ödendi. Ancak karşılığında sendikaya hiçbir mal girmedi.

Yüksek bedelli arsa

Sendika ile hiç ilgisi olmayan kişilerin yapı kooperatifi taksitleri ödendi. Yönetim Kurulu’nca 6 milyon 300 bin dolara İstanbul Zeytinburnu’nda alınan arsanın gerçek bedelini bir uzman firma en yüksek 4 milyon 750 bin dolar olarak raporladı.

İşçilerin parasıyla vali odası tefrişi

YOL-İş Sendikası Denetim Kurulu raporuna göre, Sendikalar Kanunu’na aykırı olarak, sendikada bazı bakanların ve valilerin isteği yerine getirilerek, sendikalı işçi üye aidatlarından sağlanan gelirlerin önemli bir kısmı, bazı valilerin odalarının tefrişine, üyelerle hiç ilgisi olmayan spor salonlarının yapımına harcandı.

Sendika Başkanı: Hepsi yalan kalemi ellerine alıp yazmışlar

YOL-İş Genel Başkanı Fikret Barın, Denetim Kurulu’nun raporundaki iddiaları "Hepsi iftira ve yakıştırma. Hiçbir kanıtı yok" diyerek yalanladı. Yarın yapılacak olan Genel Kurul’da bütün gerçekleri açıklayacağını söyleyen Barın, şöyle konuştu: "Eğer söylenenler doğru olsaydı ben şu an bu koltukta oturuyor olur muydum? O zaman benim burda ne işim var? Almış ellerine kalemi yazmışlar. Asla doğru değil."

14 bin YTL maaşlı başkan ayda 2 bin YTL harcırah aldı

Yol-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri

Fahrettin İnan, Sinasi Tüysüz, Tevfik Özçelik, Kemal Yılmaz, Kenan Özsüer, Nuhi Çelebi, Ramazan Ağar,

Türkiye’nin en fazla üyeye ve maddi imkâna sahip sendikalarından Yol-İş’in, üyelerinin büyük çoğunluğu Karayolları Genel Müdürlüğü işyerlerinde ve il özel idarelerinde çalışıyor. Başkan Fikret Barın’ın gelirleri denetim raporunda şöyle sıralanıyor:

Aylık brüt ücreti 14 bin, neti 9 bin YTL. Yılda 4 aylık ücreti tutarında ikramiye alıyor. İşçi kesimi ve Türk-İş adına Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla da SGK’dan ayda net 4 bin 500 YTL ve yılda iki ikramiye alıyor.

Rapora göre Barın, 17 yıldır yılın 365 günü Ankara dışında görevliymiş gibi harcırah aldı. Bugün aylık tutarı 2 bin YTL olan harcırah, cumartesi-pazar ve tatiller dahil Barın’a ödendi. Aylık 2 bin YTL olduğu dikkate alındığında günlük harcırah yaklaşık 67 YTL’ye denk geliyor.

Sendikadan iki aracı ve bir özel makam şoförü var. Bu arabalardan biri 430 bin YTL’lik son model Mercedes, diğeri Passat. Bu araçlar, özel işlerde kullanılsa bile, bütün benzin ve tamir bakım faturaları sendikaca ödeniyor.

Ek olarak fiilen sınırsız temsil ödeneği kullanma imkânına sahip.