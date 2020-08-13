Yol genişletmek için asırlık çınarların kesimine karşı başlatılan nöbet devam ediyor

Antalya’nın Kemer İlçesi’ne bağlı Ulupınar Köyü’nde yer alan asırlık çınarların yol genişletme çalışmaları kapsamında kesilmek istenmesine tepki gösteren yaşam savunucuları önceki gün başlattıkları nöbetini sürdürüyor.



Karayolları tarafından projelendirilen ve MAKYOL adlı taşeron şirketin yaptığı yol genişletme projesi kapsamında kesilmesi planlanan asırlık çınar ağaçları yoldan geçen motosiklet ekibinin müdahalesiyle durduruldu. Ağaçların kesileceğinin haberini alan onlarca yaşam savunucusu bölgeye gelerek nöbet tutmaya başladı.

Dün jandarma ekipleri yaşam savunucularının nöbet tuttuğu bölgeye gelerek, direnişçilerin ağaç üzerinde astığı pankartı indirdi. Bunun üzerine yaşam savunucuları nöbet tuttukları ağaca renkli kumaşlar ve bayraklar astı.



BirGün'den Yunus Emre Ceren'in aktardığına göre nöbet tutanlardan Erdem Şenyer, “Karayollarından kesilmeyeceğine dair sözlü açıklama yapıldı. Biz de ‘yazılı bir karar olmadan nöbet tutmaya devam edeceğiz’ dedik. Birkaç kere jandarma geldi, pankartlarımızı söktüler. Bir sürü insan destek için gelmeye devam ediyor. Yolu yapsınlar ama ağacı kesmesinler. Her biri 200 yaşında asırlık çınar ağaçlar ve ortasında su kaynağı var” dedi.



Yaşam savunucularının tepkisinin ardından Kemer Belediyesi açıklama yaptı. “Belediye olarak doğanın yanındayız” başlıklı açıklamada, doğayı kurtarmak için alternatif bir proje geliştirdiklerini belirtti.

TIKLAYIN - Kemer'de yol genişletmek için 200 yıllık çınarlarların kesimine karşı nöbet çağrısı!