Kemer'de yol genişletmek için 200 yıllık çınarlarların kesimine karşı nöbet çağrısı!

Antalya'nın Kemer ilçesinde yol genişletmek için 200 yıllık çınar ağaçlarının kesilmek istenmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Ulupınar ve çevresinde yaşayanlar, kesimi durdurmak için nöbet çağrısı yaptı.

Antalya’nın Kemer-Kumluca karayolu Ulupınar mevkiinde asırlık çınarların yol genişletme çalışmaları kapsamında kesilmesine tepkiler büyüyor. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda "Ulupınar’ın 200 yaşındaki bilge çınarlarının şifalı kaynak suyundan koparılmasını istemiyoruz. Başlarında nöbetteyiz" denildi.

Üç yıldır pek çok ağaç kesildi

Yaklaşık üç yıldır devam eden Kemer-Kumluca karayolu inşaatında şu ana kadar pek çok ağaç kesildiği öğrenildi.



Kesimlerin devam edeceği duyumunu alan bölge halkı ve çevreciler sosyal medya üzerinde ağaçlar için nöbet çağrısı yaptı. Asırlık ağaçların kesilmesine karşı çıkan vatandaşlar, "Hepsi için yasımız var. Fakat asırlık çınarların kesilmesine göz yumamayız, sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılını ‘Çınar Yılı' ilan etmişti. Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanlığı ise bu kapsamda 100 bini İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde 200 bin çınar ağacı fidanı dikilmesini kararlaştırmıştı.