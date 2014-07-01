'Yol benim, sebze meyve ekeceğim'

Samsun’da birinci hat dolmuşlarının da kullandığı işlek caddenin bir bölümünün kendisine ait olduğunu mahkeme kararıyla ispat eden ve yola kazık çakarak trafiğe kapatan İbrahim Akbulut, 12 gündür arzanin başında bekliyor. Akbulut, tapulu arazinin kendisine verilmemesi halinde tarlaya çevirip sebze yetiştireceğini söyledi.

İbrahim Akbulut, Samsun’un İlkadım ilçesi Gençlik Caddesi’nde Bulvar ile Kalkanca yolu üzerinde çift şeritli yolun bir kısmının kendisine ait olduğunu iddia ederek dava açtı. Zaman gazetesinden Muzaffer Altunay’ın haberine göre, yolu yapan Büyükşehir Belediyesi’nin 2007 yılından itibaren arazisini işgal ettiğini belirten 64 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası İbrahim Akbulut, açtığı davaları kazandığını, bu sebeple yolu trafiğe kapattığını söyledi. Ancak bazı sürücüler ile belediye görevlilerin gelip levhaları kaldırarak yolu trafiğe açma girişimleri olduğunu hatırlatan Akbulut, bunu önlemek için her gün trafiğe kapattığı yolda nöbet tutuyor. Bazı sürücülerin yolun kapanmasına kızıp uyarı levhalarını kaldırmaya çalıştığını aktaran Akbulut, “Ben de ‘burası benim tapulu malım’ deyince özür diliyorlar. Bugün 12 gün oldu. Başkanımın yola ihtiyacı yok benim de araziye ihtiyacım yok. Ben de sabah 08.00’de gelip buraya yolun başına oturuyorum. Akşam 17.00’de evime gidiyorum. Yeni bir işe başladım arazimi bekliyorum.” dedi.

Yolun kenarındaki taşlık arazinin temizlenerek kendi tapulu arazisi kadar bir yerin kendisine verilmesini talep eden İbrahim Akbulut, bu isteğinin yerine getirilmemesi halinde ay sonuna kadar yolu tarlaya çevireceğini kaydetti.

2008 yılında kesinleşmiş mahkeme kararı olduğunu hatırlatarak yolun kendisine ait özel mülk olduğunu ve istediğini yapacağını ifade eden Akbulut, “Burayı şimdi kepçe getirip toprak attırarak tarlaya çevireceğim. Zaten burası eskiden sebze tarlasıydı. Şimdi yolun yanındaki arazimden toprak alıp yolun üzerine koyarak burayı yine sebze bahçesine çevireceğim. Çokları bana geldi ‘burada yıkıma yağlama açalım dediler’ ben de paraya ihtiyacım olmadığını söyledim. Arazi benim tapusu bende artık ‘burayı neden tarla yapıyorsun?’ diyemez kimse. En yakın zaman da tarlaya çevireceğim burayı yetiştirdiğim sebzeleri de babam ve annemin ruhu için komşulara dağıtacağım. Aslında biraz geç kaldım Ramazan ayına yetiştirecektim olmadı.” diye konuştu.