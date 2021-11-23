Yol, Aşk, Zaman | Ezginin Günlüğü'nün kurucularından Prof. Hakan Yılmaz'dan beş şarkılık kısaçalar

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Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyelerinden müzisyen ve ozan Hakan Yılmaz'ın, Doğu Türküleri (1988), Sen Yoktun (2015) ve Türkülerle Yeniden (2017) albümlerinden sonra dördüncü solo albümü "Yol, Aşk, Zaman" adıyla çıkıyor.

Albümün, bir bütün olarak yayımlanmadan önce üç ayrı EP (kısaçalar, ortalama bir albümden daha kısa, genellikle 4-5 şarkı içeren kayıtlar) olarak yayımlanması ve en sonunda tamamının ayrı bir albüm olarak çıkarılması planlandı.

Temmuz 2020'de çıkan ilk EP 'Yol'da dört şarkı yer alıyor: Hayal Terminali, Kervancı, Şarkı vs. Hayat ve Yolların Ardından.

Nisan 2021'de çıkan ikinci EP 'Zaman'da dört şarkıya yer verildi: Kayıp Şehir, Eşzamanlı Sevgili, O An, Mavi Bitti.

Dinleyiciyle buluşan üçüncü ve son EP olan 'Aşk'ta, aşk temasını farklı açılardan yorumlayan beş şarkı bulunuyor: Sen Yoktun, Bahar Yeli, Aşk Gelmeyecek, Akdeniz, Aşk Gelir.

Ezginin Günlüğü'nden bugüne, chansonlardan rock ve caza…

Tanıtım bülteninde, albümün tamamı ve 'Aşk' EP'si şu bilgiler veriliyor:

"13 şarkıdan oluşacak albümde tüm şarkı sözleri ve on şarkının besteleri sanatçıya (Hakan Yılmaz) ait. Folk&Akustik kategorisinde ve Folk-Pop türünde yer alan şarkılar, Ezginin Günlüğü'nün 1980'li yıllara denk düşen kuruluş evresindeki özgün bestelerin havasını ve tınısını yansıtıyor.

Besteler, başta halk müziği olmak üzere, Türkiye'nin geleneksel müzik kaynaklarından besleniyor. Sözler, Fransız 'chanson' geleneğini takip eden bir derinlik ve şiirsellik içeriyor. Şarkılar, müzikal form olarak folk-pop türünün izlerini taşıyor; zaman zaman rock ve caz tınılarını ve yapılarını da yansıtıyor.

Albümün konsepti Deniz Bayrak ve Evren Arkman'la birlikte oluşturuldu. Albümdeki tüm şarkıların düzenlemeleri ve icraları da Deniz Bayrak ve Evren Arkman'la birlikte yapıldı. Şarkıların düzenlemesi, sadece vokal, gitarlar, vurmalılar ve pad seslerinin kullanıldığı minimalist bir anlayışla yapıldı. 'Aşırı düzenleme'den uzak durulan, şarkıları fazla sese ve enstrümana boğmadan sözel ve müzikal özünü ortaya çıkarmayı amaçlayan bir düzenleme üslubu benimsendi.

Şimdi dinleyicisiyle buluşan üçüncü EP'nin adı 'Aşk'. EP'deki beş şarkının tamamı aşk temasını farklı açılardan işliyor. 'Sen Yoktun', 'Bahar Yeli' ve 'Aşk Gelmeyecek'in ana teması aşkın yokluğu ve aşka duyulan özlem. Aşkın yokluğu, insanın hayatında bir boşluk yaratır. İnsan, bu boşluğu doldurmak ve hayatında eksik olan şeyi tamamlamak amacıyla aşkı aramaya koyulur. İnsanın bilmediği şey ise şudur: Bu şekilde aranan aşk gelmez ve uzun arayışların sonunda insan aşkı değil kendisini bulur.

'Akdeniz', Türkiye'nin kuzey Ege bölgesinde, zeytin ağaçları arasında, sarı bir güneşin altında, anakaraya yakın adalar kadar yüreğe yakın yaşanmış bir aşkın hikâyesini anlatıyor.

Beşinci ve son şarkı olan 'Aşk Gelir', aşktan beklenenleri anlatıyor: Aşk gelsin, insanın ruhunu yükseltsin, yaralarına ilaç olsun, iç çatışmalarını çözsün, hayatına neşe ve dinginlik katsın."

Hakan Yılmaz kimdir?

Folk-pop türünde şarkılar yazan ve söyleyen ozan ve müzisyen Hakan Yılmaz, Ezginin

Günlüğü müzik grubunun kurucularından. Ezginin Günlüğü'nün Mart 1983'teki ilk

konserinden itibaren grubun konserlerinde solist olarak yer alan Yılmaz, grubun 'Sabah Türküsü' (1986) ve 'Alagözlü Yar' (1987) albümlerine icracı olarak katkıda bulundu; grupla birlikte 'Doğu Türküleri' (1988) albümünü yayınladı.

10 yeni şarkı içeren 'Sen Yoktun' adlı kişisel albümü Eylül 2015'te, 10 halk türküsünü

yorumladığı 'Türkülerle Yeniden' albümü Eylül 2017'de Ada Müzik tarafından yayımlandı. Her iki albümde de gitarist, besteci ve düzenlemeci Kadir Şan Tarhan ile işbirliği yaptı.

Ezginin Günlüğü'nde birlikte çalıştığı Tanju Duru'nun besteleri üzerine sözlerini yazdığı iki

tekliyi – 'Raylar Boyunca' ve 'Aklım Hep Sende' – 2019 yılında çıkardı.

'Yol, Aşk, Zaman' albümü Hakan Yılmaz'ın dördüncü kişisel albümü olacak. Deniz Bayrak

ve Evren Arkman ile birlikte ürettikleri ve folk-pop türünde 13 şarkıdan oluşacak bu

albümde tüm şarkı sözleri ve 10 şarkının besteleri sanatçıya ait. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden olan Prof. Dr. Hakan Yılmaz, şiir, müzik ve edebiyat çalışmalarına devam ediyor.