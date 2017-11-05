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Kültür-Sanat

'Yol Arkadaşım'a yoğun ilgi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, (DHA) - YÖNETMENLİĞİNİ Bedran Güzel'in yaptığı, başrollerini Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Emre Aslı Bekiroğlu ile Eda Ece'nin paylaştığı 'Yol Arkadaşım' adlı filmin gösterimi, Özdilek Park Antalya AVM'deki Cinetime Sineması salonları

05 Kasım 2017 18:21

Yusuf DEMİR/ANTALYA, (DHA) - YÖNETMENLİĞİNİ Bedran Güzel\'in yaptığı, başrollerini Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Emre Aslı Bekiroğlu ile Eda Ece\'nin paylaştığı \'Yol Arkadaşım\' adlı filmin gösterimi, Özdilek Park Antalya AVM\'deki Cinetime Sineması salonlarında gerçekleşti.
Senaryosunu oyuncu İbrahim Büyükak\'ın yazdığı \'Yol Arkadaşım\'ın başrol oyuncularından Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak, Özdilek Park Antalya AVM\'nin davetlisi olarak Antalya\'ya geldi. Oyuncular, AVM\'nin pazarlama ve halkla ilişkiler sorumlusu Tuğba Ulusoy\'un organizasyonu, Bülent Uçma\'nın sunumuyla AVM girişinde, filmin izlendiği salonlarda sinemaseverlerle buluştu. Oyuncular, yoğun ilgi karşısında heyecanlı anlar yaşadı.
Hayranlarıyla bir süre sohbet eden Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak, filmin izlenme rekoru kıracağı iddiasında bulundu. Koç, \"Filmimizin oynadığı şehirleri geziyoruz, sinema izleyicisiyle buluşuyoruz\" derken, Büyükak ise Antalya\'nın Türk sineması açısından çok önemli bir şehir olduğuna değindi. Büyükak, \"Bu güzel şehre gelip izleyicinin reaksiyonunu ölçmek bizim için heyecan vericiydi. Filme tepkiler muhteşem\" dedi.

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