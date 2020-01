'Yol Arkadaşım' filminin oyuncuları Bursa'daki galada sevenleriyle buluştu

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA\'da \'Yol Arkadaşım\' filminin galası, bir alışveriş merkezinde yapıldı. Galada sevenleriyle buluşan başrol oyuncuları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, \'3 Adam\' projesinde grubun dağılmakta olduğu yönündeki iddialara da cevap verdi.

Bugün vizyona giren \'Yol Arkadaşım\' filminin galası, Bursa\'daki bir alışveriş merkezinde yapıldı. Galaya filmin başrol oyuncuları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak\'ın yanısıra, yönetmen Bedran Güzel de katıldı. İki oyuncu, gala öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Filmin aynı zamanda senaristi olan İbrahim Büyükak, \"Hayallerinden vazgeçmiş bir adamın hikayesi bu aslında. Oğuzhan\'ın da benim de hayatlarımızdan bazı kesitler var, esinlendiğimiz şeyler aslında hep yaşadığımız şeyler\" dedi.

Hikaye ortaya çıktıktan sonra Oğuzhan Koç\'un bu rolü oynamasını çok istediğini dile getiren İbrahim Büyükak, \"Gerçek hayattaki aramızdaki iletişim filme de yansıdı, filmi çok sıcaklaştırdı. Çok güzel oynadı\" diye konuştu.

\'KÜSLÜĞÜN YAKININDAN GEÇMİYORUZ, GEÇMEYİZ\'

Eser Yenenler ile birlikte \'3 Adam\' programını sunan iki oyuncu, grubun dağılmakta olduğu iddialarıyla ilgili de konuştu. Her işe birlikte karar verdiklerini belirten Oğuzhan Koç, \"Her yerde bu soru geliyor, küs müsünüz diyorlar. Eser de aramızda olacaktı, tek kişilik oyunu başladı, o yüzden aramızda değil. Küslüğün yakınından geçmiyoruz, daha da geçmeyiz\" ifadelerini kullandı.

\'HEP BİRBİRİMİZİN DESTEKÇİSİ OLURUZ\'

İbrahim Büyükak ise konuya ilişkin şunları söyledi:

\"Eser\'in ayrılması mümkün değil. Filmde de konuk oyuncu olarak var, çok güzel bir sürpriz yapacak seyirciye. Bu film 2 kişilik bir filmdi. Öyle birşey olsaydı, üçümüzün de seveceği bir şeyler yazmaya çalışırdım. Bizde şöyle bir durum var, insanlar başarılı olunca, başarısız olmasını bekliyoruz. Zaten bizim birlikteliğimiz programla alakalı bir şey değil. 3 adam bir proje değil, biziz. Oğuzhan\'ın da söylediği gibi, projelerimizi birbirimize danışıyoruz. Biz hep birbirimizin destekçisi oluruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj.\"

Ayrıca İbrahim Büyükak, \'3 Adam\' programının Ocak ayından itibaren yeniden yapılacağının müjdesini verdi.

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak daha sonra hayranlarıyla buluştu. Her iki oyuncu da Bursa\'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Koç ve Büyükak, ardından filmin gösterildiği salona girerek, seyircilere iyi seyirler diledi.

FOTOĞRAFLI