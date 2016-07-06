YÖK'ün faaliyetini durdurduğu Haliç Üniversitesi'nde neler yaşandı?

Türkiye'de ilk kez YÖK'ün faaliyet iznini durdurarak İstanbul Üniversitesi'ne devrettiği Haliç Üniversitesi'nde ortaya çıkan yolsuzluklar, Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim yolsuzluğu olduğu ileri sürüldü. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı İstanbul'da AVM alabilecek kadar zengin olurken, sahibi olduğu kapanan Yeni Yüzyıl gazetesinin ise tüm demirbaşlarını üniversiteye aldırdığı tespit edildi. YÖK tarafından Haliç Üniversitesi'ne gözlemci üye olarak görevlendirilen YÖK Üyesi Dr. M. Emin Zararsız, Haliç Üniversitesi'ne el konulmasına neden olan yolsuzluklar ve eski Mütevelli Heyet Başkanı Mansur Topçuoğlu ile ilgili iddiaları Sabah’tan Safure Cantürk’e anlattı. Zararsız’ın sözleri şöyle:

2014’te denetime izin vermedi

“2014'te yapılan denetimlerde üniversitenin kasa açığı verdiği tespit edildi. İkazlar dikkate alınmadı, 2016'da ise üniversitenin usulsüz kaynak aktarımı yaptığı, çalışanların maaşlarının ödenmediği, üniversitenin piyasaya yüz milyonlarca lira borcu olduğu ihbarları üzerine yapılan denetimlerde, eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu'nun belge verilmesini engelleyerek denetime izin vermediği tespit edildi. YÖK 12 Mayıs 2016'da üniversitenin faaliyet izninin durdurulmasına ve yönetimin garantör üniversite olan İstanbul Üniversitesi'ne devredilmesine karar verdi.

Çekleri çuvalla kaçırıyordu

“Polis eşliğinde İstanbul Üniversitesi yönetiminin Haliç Üniversitesi'nde yönetimi devralmaya gittiği gün, Topçuoğlu'nun odasındaki 68 bin TL'lik nakit para ile öğrenci senet ve çeklerini çuvala koyarak arabasının bagajına götürttüğü, muhasebe kayıt sisteminde gelir ve gider kaydını sildirmeye çalıştığı tespit edildi. Paralar, senet ve çekler kurtarılırken, muhasebe işlemleri uzman ekipler tarafından incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde yüzyılın vurgunu ortaya çıktı.

“Üniversitede çalışan birine ait bir dershane, Özel Haliç Koleji olarak yüzde 75'i Topçuoğlu ve yüzde 25'i baldız C.A. tarafından satın alınıyor. Kolejin Yeşilköy'deki binasına üniversite kaynaklarından tadilat yaptırılıyor, üniversitenin meslek yüksekokulunun bulunduğu binanın yarısı bu koleje kiralanıyor. Üniversite aynı binaya aylık 500 bin TL kira öderken, kolej 20 bin TL kira ödeme anlaşması yapıyor. Üniversite personeli olan 15 kişi Haliç Koleji'nde çalıştırılıyor. Haliç Üniversitesi halen koleje 387 bin TL borçlu gözüküyor.

Paralar ‘masal’ oldu

“Ortakları arasında yönetmen Sinan Çetin ve Mansur Topçuoğlu'nun akrabası Remzi Topçuoğlu'nun da bulunduğu Imageroom Reklam Ajansı ve Masal Prodüksiyon Şirketi, kira ödemeksizin üniversitenin binasını kullanıyor. Çalışan 35 kişinin maaşları üniversiteden ödenirken, şirket adına alınan 376 bin TL değerindeki demirbaş üniversite tarafından karşılanıyor.

“Mansur Topçuoğlu, Prestige Mall AVM'yi satın alarak AVM'nin temizlik, kırtasiye ve çalışanların iş kıyafetlerinin ödemesini Haliç Üniversitesi'nden yaptırıyor. AVM'de prestijli firmaların yer alması için üniversite personeli girişimlerde bulunuyor.

SGK’den prim kaçırıldı

“Üniversite giriş sınavında barajı geçemediği için herhangi bir üniversiteye kayıt yaptıramayan lise mezunu 28 öğrencinin, özel öğrenci statüsüyle 2014'ten itibaren üniversiteye kayıtları yapılmış. Kanunlara göre böyle bir uygulama mümkün değil.

“Üniversitenin piyasaya 180 milyon liraya yakın borcu var. Ayrıca üniversite personelinin ücretleri asgari ücretten, hocaların ders saatlerinin en alt limitten gösterilerek SGK'dan prim kaçırıldı. Normal şartlar altında 9 bin kadar öğrencisi olan Haliç Üniversitesi'nin yıllık ortalama 80 milyon TL geliri ve iyi bir yönetime sahip olması halinde ise tüm binaları kiralık olmasına rağmen 70 milyon TL gideri olacağı tahmin ediliyor.

Baldızın Teras Gıda’sı ihya edildi

“Mansur Topçuoğlu'nun baldızı C.A.'ya ait olan Teras Gıda Ltd. Şti. ihale yapılmaksızın üniversitenin tüm kampuslarındaki yemek, kantin, kafeterya, organizasyon işlerini 10 yıllığına devraldı. Buna karşılık Teras Gıda, 3 yıl ödemesiz olmak üzere yıllık 60 bin TL kira ödemesi yapacak ve ayrıca kullandığı elektrik, su, doğalgaz vb. giderleri de ödeyecekti. Ancak şirket bugüne kadar üniversiteye hiçbir ödeme yapmadı. Ayrıca şirket, üniversiteden 10 yıllığına kiraladığı kantinleri başka işletmelere kiralayarak yıllık toplam 310 bin dolar tahsil etti. Topçuoğlu'nun talimatıyla üniversite hesaplarından Teras Gıda'ya karşılıksız 1 milyon TL'den fazla ödeme yapıldı.

Öğrenciler hâlâ borçlu gözüküyor

“Mansur Topçuoğlu'na ait olan Reyman Hukuk Bürosu, üniversitenin genel vekili olarak tayin edilmiş. Üniversitede eğitim ücretlerini senet karşılığı ödeyen öğrenciler ödemelerini bu büroya yapmış, ancak ödemeler üniversite hesabına geçirilmemiş. Dolayısıyla öğrenciler sistemde hâlâ borçlu gözüküyor. Topçuoğlu'nun şahsına ait olan Yeni Yüzyıl gazetesinin tüm demirbaşları üniversite tarafından alınmış. Gazete, üniversiteye ait binayı tek kuruş kira ödemeden kullanıyor, gazetede çalışan 110 kişinin ücretleri yine üniversitece ödeniyor. Hatta gazetenin günlük dağıtımı bile üniversitenin araçlarıyla yapılıyor.