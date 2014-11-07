T24 LogoT24 Logo
Gündem

YÖK'ün başına 'Alo Fatih'in kardeşi mi getirilecek?

'YÖK Başkanlığı için görevden alınan Çetinsaya’nın yerine Yekta Saraç ismi geçiyor'

07 Kasım 2014 12:16

Hükümete yönelik eleştirileri sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tepkisini çeken YÖK Başkanı Prof. Gökhan Çetinsaya görev süresinin dolmasına bir yıldan fazla bir zaman varken görevden alındı. “YÖK’ün lağvedilmesi” gerektiğini açıklayan, akademiyi ise “susturulmuş” olarak niteleyen Çetinsaya’nın “azlinin”, YÖK’ün kuruluş yıldönümüne rastlaması dikkat çekti. Çetinsaya’nın yerine kamuoyunun 17 Aralık operayonunda internete düşen ses kayıtları nedeniyle “Alo Fatih” olarak tanıdığı Fatih Saraç’ın kardeşi, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Yekta Saraç’ın geçmesinin beklendiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Çetinsaya, 11 Aralık 2011’de eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanmıştı. Ancak 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından hükümetin “paralel yapı” ile mücadelesinde etkin rol alamaması ile eleştirildi.

Erdoğan’ın yaklaşık 1 ay önce Çetinsaya’nın istifasını istediği öğrenildi. Çetinsaya’dan “cemaate yakın öğretim üyelerini koruduğu, üniversitelerdeki cemaat yapılanmasının üzerine gidemediği” için rahatsızlık duyulduğu öğrenildi. Çetinsaya’nın ise akademisyenlerin maaşlarına zam öngören yasanın TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesini beklediği belirtildi.

 

‘YÖK lağvedilmeli’ demişti

 

Çetinsaya, son olarak “Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası” başlıklı bir rapor hazırlamış, yükseköğretimi yeniden yapılandırmanın bir yolunun da “YÖK’ü lağv edip kötü hatıralarıyla tarihin derinliklerine göndermek” olduğunu belirtmişti. Çetinsaya bir başka demecinde ise “Susturulmuş bir akademik camia var” demişti. Başbakanlık başdanışmanlığı görevine getirilen Çetinsaya, büyükelçi sıfatı da taşıyacak.

ETİKETLER

yök başkanıgökhan çetinsayafatih saraçakpak partialo fatihbaşkanvekili17 aralıkses kayıtlarıhabertürkerdoğaneleştirilağvedilsin

İlgili Haberler

Gökhan Çetinsaya, Başbakanlık Başmüşavirliği'ne getirildi

Gökhan Çetinsaya, YÖK Başkanlığı'ndan alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24