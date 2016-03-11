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Yaşam

Öğrenciler, YGS-LYS Net Sihirbazı'nda istedikleri bölüm için kaç net yapmaları gerektiğini öğrenebilecek

Sistem 971 bin 211 kişinin sınav bilgileri kullanılarak oluşturuldu

11 Mart 2016 14:21

 

Her sınavın ardından istedikleri bölüme girmek için kaç net yapması gerektiğini düşünen öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bir uygulama gerçekleştirdi. YÖK, üniversite adaylarının hedefledikleri programlar için hangi testten ortalama kaç net yapmaları gerektiğini gösteren YÖK Program Atlası”nı hizmete açtı. Atlas uygulaması verileri ÖSYM'den alacak ve öğrenciler kaç net yaptıklarında hangi bölüme girebileceklerini öğrenebilecekler.

Geçen yıl 176 üniversitedeki 19.990 lisans ve önlisans programına yerleşen 971.211 kişinin sınav bilgileri kullanarak oluşturulan sistem "YÖK Lisans Atlası”, “YÖK Önlisans Atlası" ve "YGS-LYS Net Sihirbazı" olmak üzere 3 modülden oluşuyor. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Program Atlası sayesinde, üniversite adaylarının hedefledikleri programlara geçen sene yerleşenlerin ortalama başarılarını görebileceklerini, böylece kendilerine gerçekçi hedefler belirleyebileceklerini söyledi.

YÖK Program Atlası hazırlanırken 107’si devlet 69’u vakıf olmak üzere toplam 176 üniversitedeki 19.990 farklı lisans ve önlisans programı incelendi. 2.269 fakülte ve yüksekokula yerleştirilen 971.211 öğrencinin sınav bilgileri kullanıldı. Her bir yükseköğretim programı için o programa geçen yıl yerleşen adayların tek tek testlerdeki netleri hesaplanarak bunların ortalamaları alındı.

Yükseköğretim gören öğrenciler dışında liseden yükseköğretime geçiş aşamasında olan öğrencilere yönelik "ilk" YÖK uygulaması olan Yükseköğretim Program Atlası yokatlas.yok.gov.tr internet adresinde hizmet veriyor.

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