YGS'ye sayılı günler kaldı; sınav stresini azaltmak için ne yapmalı?

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YGS, 13 Mart Pazar yapılacak. Sınava sayılı günler kala doğru ve sağlıklı beslenme tüyoları veren uzmanlar, strese karşı meyve öneriyor.

TRT'nin haberine göre, Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Köse, sağlıklı ve doğru beslenmenin öğrenme ve konsantrasyon üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, sınava sayılı günler kala YGS’ye girecek adaylara önemli önerilerde bulundu.

İşte uzmanından sınav öncesi adaylar için altın değerinde öneriler:

Beslenme alışkanlığınızı değiştirmeyin

Sınav gününe sayılı günler kala farklı ya da içeriği bilinmeyen besinler denenmemelidir. Bu dönemde beslenme alışkanlıkları değiştirilmeden devam edilmeli ve uyku düzenine dikkat edilmelidir.

Stresi azaltmak için meyve tüketin

Beslenme alışkanlıklarında meyve yoksa günde 3 adet taze meyve eklenebilir. Meyvelerdeki antioksidanlar stresi azaltmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini de sağlam tutacaktır.

Balık konsantrasyonu artırıyor

Hafta boyunca akşam yemeklerinde fırında balık tüketilirse konsantrasyonu arttırmaya yardımcı olabilir. Omega 3 içeriği sebebiyle beyin fonksiyonlarında iyileşme yaratır.

Çalışmalarda düzenli tüketimle bu etkisi sağlandığı gösterilse de az zaman kalmasına rağmen son hafta balık tüketmeniz yararlı olacaktır. Balığın yanında özellikle C vitaminli yani yeşillikli bir salata da tüketilirse günlük vitamin ihtiyaçları da karşılanır.

Kahve tüketimini azaltın

Sınav öncesindeki hafta kafein alımı azaltılmalıdır. Yapılan çalışmalarda kafein alımı yüksek öğrencilerde odaklanmada sorun yaşandığı görülmüştür. Bu yüzden günde 2 kahveden fazlası artık odaklanmaya yardımcı olamaz sadece boş kafein alınmış olur. Onun yerine rahatlatıcı bitki çayları tüketilebilir. Papatya, rezene, adaçayı gibi antioksidan içeriği de olan çaylardan tüketilebilir. Böylece sıvı alımı da arttırılmış olur.

Cumartesi akşamı hafif yemek yiyin

Sınav öncesindeki akşam yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Hafif bir akşam yemeği uykudan 4 saat önce tüketilmiş olmalıdır. Ağır yiyecekler uyku kalitesini bozar ve sınav esnasında odaklanmayı azaltabilir. Ayrıca son ara öğün olarak uykudan 2 saat önce taze meyve ve ceviz tercih edilebilir. Kaliteli bir uyku için sınav öncesindeki gün kalitesiz besinlerden uzak durulması gerekiyor.

Pazar sabahı mutlaka kahvaltı yapın

Artık o gün geldi ve en rahat şekilde atlatmanın yolu aranmalı. Sınav öncesinde stresi azaltmak için iyi bir kahvaltı şart. Bu kahvaltıda önceden tüketilmeyen hiçbir şey olmamalı. Konsantrasyonu arttıran ya da zihni birdenbire açan mucizevi besinler yoktur. Bu yüzden standart kahvaltının yanına birkaç ek ile de odaklanma arttırılabilir.

Çay yerine süt için

Sabah erken saatte yapılacak kahvaltıya yumurta, peynir, çeri domates, maydanoz, ceviz ve pekmez ile başlamak sınav esnasında da kan şekerinin sabit kalmasını sağlar. Sınav sabahı kahvaltıdaki sıvı alımı çay ya da kahveden değil 1 bardak sütten olursa tansiyon ve şeker dengelenir böylece odaklanma arttırılabilir. Süt, protein içeriği sayesinde midenin geç boşalımını sağlar ve acıkmayı geciktirir. Bu sayede sınav esnasında öğrencilerin dikkati dağılmaz ve sınava odaklanabilir.