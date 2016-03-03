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YGS giriş belgeleri erişime açıldı

Adayla "https://ais.osym.gov.tr" adresinden YGS belgelerine erişebilecek

03 Mart 2016 17:08

ÖSYM, 13 Mart 2016'da yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (2016-YGS) başvuran adayların, sınava giriş belgelerini erişime açtı.

NTV'de yer alan habere göre, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 13 Mart 2016'da saat 10.00'da uygulanacak YGS'ye başvuru yapan adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Duyuruya göre, adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinecek.

Adaylar, internetten edinecekleri belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda olacak. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim ve işaret bulunmayacak.

Sınava giriş belgesini fotoğraf görünür bir şekilde yanında bulundurmayan adaylar, sınava alınmayacak. Adaylara sınava giriş belgesi gönderilmeyecek.

Adayların sınava girebilmeleri için sınava giriş belgesinden başka, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

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