YÖK’ten şeriatçı profesöre koruma

YÖK Disiplin Kurulu, şeriatçı uygulamaları savunan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Döndüren hakkında "soruşturmanın zamanaşımına uğradığı" gerekçesiyle ceza vermeme kararı aldı. Döndüren hakkındaki soruşturma raporu Nisan 2007’den bu yana tam 23 aydır YÖK’te bekletiliyordu.



YÖK Disiplin Kurulu, dün YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, "Delilleriyle Aile İlmihali" adlı 635 sayfalık şeriat propagandası yapılan ve İstanbul Tuzla Belediyesi’nin dağıttığı kitabın yazarı Döndüren hakkındaki soruşturma raporu gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 YÖK üyesinin katıldığı Disiplin Kurulu toplantısında oy çoğunluğuyla Döndüren hakkında, "soruşturmanın zaman aşımına uğradığı" gerekçesiyle ceza verilmemesi kararlaştırıldı. 3 YÖK üyesinin karşı çıktığı karar 11 üyenin oyuyla alındı.



YÖK bilerek mi bekletti?



YÖK’ün zaman aşımı gerekçesiyle "kamu görevinden çıkarma" cezasından kurtardığı ve kız çocukların dokuz yaşında evlenebilmesi ile erkeklerin dört eş alabilmesi gibi düşünceleri savunan Döndüren’in yazdığı kitapla ilgili olarak Uludağ Üniversitesi, 3 Mayıs 2006’da soruşturma başlatmıştı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Genç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Algül ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Korun tarafından yapılan soruşturma sonucunda üniversite, YÖK’e Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca "Kamu görevinden çıkarma" cezası verilmesini önermişti.



Soruşturma raporu, Nisan 2007’de YÖK’e ulaşmıştı. Ancak aradan geçen 23 ay boyunca YÖK, Döndüren konusunda bir karar vermeyince soruşturma zamanaşımına uğramış oldu. Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde disiplin cezası verilmemesi durumunda ceza verme yetkisi zamanaşımına uğruyor.

