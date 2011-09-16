-YÖK'te ''Katsayı'' çalışması ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - YÖK, üniversiteye giriş sınavında yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan katsayının kaldırılması için çalışma başlattı. YÖK'de katsayının kaldırılmasına ilişkin çalışma yürütmek üzere bir komisyon oluşturuldu. Komisyon, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 45. maddesinde yer alan katsayıyla ilgili düzenlemenin kaldırılmasına ilişkin kanun taslağı hazırlıyor. Mevcut Kanun'un ''Yükseköğretime Giriş'' maddesinde, ''Bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile çarpılmak suretiyle değerlendirilerek, giriş sınavı puanlarına eklenir'' hükmü yer alıyor. Üniversiteye giriş sınavında öğrencilerin yerleştirme puanları hesaplanırken kendi alanıyla ilgili program tercihinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0,15 katsayısıyla, alan dışı tercihte ise 0,12 katsayısıyla çarpılıyor.