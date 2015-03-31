'Yoksulluk beyin gelişimini etkiliyor'



Yeni yapılan bir araştırma, çocukların beyin gelişiminde sosyal çevrenin etkisine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Güney California Üniversitesi bilim insanlarının "Nature Neuroscience" (Doğal Nörobilim) adlı dergide yayımlanan araştırmalarına göre; varlıklı ve iyi eğitimli ailelerin çocuklarının beyinleri, daha alt sosyal tabakadan gelen yaşıtlarına daha büyük ve bu çocuklar, zeka testlerinde daha başarılılar.

"Şimdiye dek alanındaki en kapsamlı örneği" olarak nitelenen araştırma için farklı sosyal sınıflardan 3 ila 20 yaş arası 1099 çocuk ve gencin zihinsel gelişimi incelendi.

'Fark sonradan da kapatılabiliyor'

Araştırmacılar ebeveynlerin gelir ve eğitim düzeyi ile çocuklarının üst beyinlerini tarayıp karşılaştırdılar. Bilim insanları, çıkan sonuçları diğer bilişsel testlerle de karşılaştırdı. Ayrıca kalıtsal faktörler gibi beynin gelişimini etkileyen diğer etkenleri de göz önüne aldılar. Araştırmadan çıkan sonuç, sosyal çevrenin beynin erken gelişiminde büyük rol oynadığını gösteriyor. En büyük fark ise beynin, özellikle konuşma ve okuma, bellek, kararlılık ve mekansal algılama becerilerini belirleyen bölgelerde tespit edildi.

Araştırma beyin gelişimindeki farkın daha sonra da kapatılabileceğine işaret ediyor. Örneğin sadece okulda düzenli olarak beslenen öğrencilerde bile fark edilebilecek bir gelişim kaydedildiği belirtiliyor.

Araştırma sonuçlarını kaleme alan bilim insanlarından Elizabeth Sowell, "Yaşanılan çevrede, ebeveynlerin gelir düzeyi ya da beslenme veya eğitiminde meydana gelen değişiklikler, beyin gelişimini etkiliyor" diye konuşuyor. Sowell bunun çocuk, genç ve hatta genç yetişkinler için de geçerli olduğunu vurguluyor.