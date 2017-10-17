Yoksul genç kadınlar daha çok doğuruyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, "Dünya Nüfusunun Durumu" başlıklı yıllık raporunu açıkladı. Rapora göre, dünya genelinde yoksul kız çocukları zengin kız çocuklarına oranla üç kat daha fazla çocuk sahibi oluyor.

BM bu nedenle yoksul ülkelerde aile planlaması ve anne adayları için yeterli sağlık hizmetlerinin devreye sokulması çağrısı yaptı.

Cenevre'de salı günü açıklanan raporda, kadınların yaşamları ve hamile kalmaları konusunda kendilerinin karar verme hakkı olması gerektiğine dikkat çekildi.

“Kadınlar kendileri karar veremiyor”

BM Nüfus Fonu İcra Direktörü Natalia Kanem, yoksul ülkelerde kadınların kaç çocuk yapacaklarına kendilerinin karar verme şanslarının neredeyse hiç olmadığını vurguladı. Bu nedenle eğitim ve meslek şansları azalan kadınların durumunun gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişimlerini de zayıflattığı uyarısını yaptı.

Dünya genelinde eşitsizliklerin yoksul ile zengin arasındaki uçurumu daha da derinleştirdiğine dikkat çekilen raporda, gelir uçurumunun sadece bireyler üzerinde değil, uzun vadede ülkelerin büyüme potansiyelleri üzerinde de olumsuz etkileri olduğu vurgulandı.

Rapora göre ayrıca dünya genelinde kadınlar, erkeklerden daha az kazanıyor. Kadınların erkeklerin elde ettiği gelirin ortalama yüzde 77'sini kazandığı kaydedilen raporda, dünya genelinde okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 63'ünün de kadın olduğuna yer verildi.

BM Nüfusu Fonu, eşitsizlikleri ortadan kaldırabilmek için temel ihtiyaçları karşılayacak ve gelir garantisi sağlayan evrensel asgari bir sosyal koruma programının devreye konulmasını önerdi.

"214 milyon kadın korunamıyor"

Raporu Almanya’da kamuoyuna tanıtan Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW) da dünya genelindeki eşitsizliklerin, gelişmekte olan ülkelerdeki doğum oranları üzerinde de etkili olduğunu belirtti.

Vakfın tahminlerine göre gelişmekte olan ülkelerde 214 milyon kadın korunamıyor. Yoksul ülkelerde yılda 89 milyon kadın istemeden hamile kalıyor. Bu nedenle 48 milyon hamileliğin kürtajla sonlandığı, 10 milyon düşük vakası ve bir milyon da çocuğun ölü doğduğu bilgisi veriliyor.

Alman Dünya Nüfusu Vakfı Başkanı Renate Bähr, "Yoksul kızlar, yetersiz bilgilendirme, eğitim ve korunma yöntemleri ve daha zayıf bir sosyal konuma sahip olmaları nedeniyle zengin kızlara göre daha fazla çocuk sahibi oluyor" şeklinde konuştu.

Bähr, bu nedenle dünya genelinde yoksul ailelerden gelen kız çocukları ve genç kadınların yüzde 20'sinin, zengin ailelerden gelen yaşıtlarının yüzde 20'sine göre doğum oranlarının üç kat fazla olduğunu vurguladı.

"Kızlar kendileri karar vermeli"

Eşitsizliklerin ortadan kaldırılabilmesi için en etkili yolun bilgilendirme ve korunma yöntemleri olduğuna dikkat çeken Renate Bahr, "Kız çocukları ve genç kadınlar çocuk yapıp yapmayacaklarına ve ne zaman yapacaklarına kendileri karar verebildikleri durumda daha iyi bir eğitim şansı ve kendi gelirlerini elde edebilmek için daha iyi şartlara sahip olacaklardır" dedi.

AFP/epd/GA/HS

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