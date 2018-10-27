Yoksul Fildişi Sahilleri öğrencileri için umut ışığı: Solar sırt çantalar

Sibel Deniz / İstanbul, 27 Ekim (DHA) – Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahilleri\'nde henüz tüm köylere elektrik enerjisi ulaştırılamadığı için, öğrenciler gündüzleri okul yolunda şarj ettikleri güneş bataryalarını (solar), akşamları ders çalışırken kullanıyor.

Fildişi Sahilleri\'nin ekonomik başkent Abidjan\'ın 100 kilometre kuzey batısındaki, kakao ve kahve üretimi yapılan Allepilla köyünde 150’si çocuk 400 kişi yaşıyor. Hükümetin, ülkenin yüzde 80’ine elektrik ulaştırma hedefine karşın, diğer birçok köyde olduğu gibi, burada da elektrik bulunmuyor. Aydınlatma, gazyağı ya da batarya ile çalışan fenerler ile sağlanıyor.

Çocuklar köyden okula gidip, dönmek için her gün yaklaşık iki saat yürüyorlar. Defter ve kitapları için solar sırt çantaları kullanan çocuklar, solar bataryalarını yolculukları boyunca güneş enerjisi ile şarj ediyorlar. Çocuklar, yolda şarj ettikleri güneş bataryalarını akşam ders çalışırken üç saat boyunca ışık sağlamak için kullanabiliyorlar.

Solar sırt çantasının arkasında yatan fikir, bu yoksul çocukların okula gitmek için plastik çanta taşımasıydı. Klasik sırt çantasına güneş enerjisi ile çalışan LED ışık ekleyerek çocuklar hem sırt çantasına hem de ders çalışabilecekleri bir ışığa sahip oldular. (Fotoğraflı)