Yoksul ama uzaya gidiyor



Hindistan’ın uzay merkezi Bangalore’deyiz.. Üç spor salonu büyüklüğünde, pek gösterişli olmayan bir hangar. Tam orta yerde büyük kutu gibi bir şey var. İnsanlar bunun etrafında merakla geziniyorlar. Uzay Araştırmaları Dairesi'nden G.R. Guruprasad bilgi veriyor:

“Burada uydumuzu test ediyoruz. Burası termo vakumlu bir odadır. Odayı azotla soğutarak burada uzay şartları yaratıyoruz.”

En modern uydu ağustosta fırlatılacak

Tamamen steril bu alanda Hint mühendisler beyaz önlükler içinde “GSAT 6” uydusu üzerinde çalışıyor. Hindistan’ın bu en yeni teknolojiye sahip uydusu ağustos ayının sonunda uzaya fırlatılacak.

G.R. Guruprasad, ülkesinin Ay'a ve Mars'a gönderilecek araştırma gemilerinin de burada inşa edildiğine vurgu yapıyor.

Kısa adı ISRO olan Hint Uzay Araştırmaları Dairesi son derece gösterişsiz. Mylswamy Annadurai ile Subbaiah Arunan adlı uzmanlar da bu gösterişsiz atmosfere epeyce uygunlar. ISRO'nun heyecan uyandırıcı başarılarına imzalarını atmış olmalarına rağmen alçakgönüllü bir tarzda konuşuyorlar.

"Gençleri motive etmek istedik"

Hindistan’ın Mars sondaj aracı “Mangalyaan” geçen sonbaharda komşu gezegenin yörüngesine ulaşmıştı. Mangalyaan, “Mars Aracı” anlamına geliyor. Ancak birçokları, “300 milyon insanın aşırı yoksulluk şartları altında yaşadığı Hindistan’ın Mars’ta işi ne” diye soruyor.

Mylswamy Annadurai şunları söylüyor: “Biz ülkemizdeki genç insanları motive etmek istedik. Ve bunda başarılı da olduk. Facebook üzerinden çok sayıda mesaj aldık. Örneğin Mangalyaan’ın yörüngeye girme hızına ilişkin verileri paylaştığımızda, çok kişi bize, ‘bunları biz de hesapladık ama farklı bir sonuca ulaştık’ diye yazdılar. ‘Bu nasıl iştir, bunlar bunun hesabını mı yapıyor? Bu aslında bizim işimiz!’ diye düşündüm.”

Üniversite mezunları ISRO'ya akın ediyor

Hint Uzay Araştırmaları Dairesi ISRO’nun bütçesinin sadece yüzde 5’i Mangalyaan gibi projelere ayrılıyor. Bu da 60 milyon dolar gibi cüzi bir meblağ. Mangalyaan’ın da Mars’ta su olup olmadığını araştırmaya yardımcı olması hedefleniyor, ama Hint sondaj aracının Amerika ve Avrupalı araçlardaki bilimsel donanıma sahip olmadığı belirtiliyor.

ISRO, Mangelyaan sondaj aracının kısıtlı olanaklarına rağmen milyorlarca insanı bu konuda motive etmesini bildi. Mylswamy Annadurai, gösterilen ilginin rakamlara da yansıdığını belirterek “Normalde bize 2 bin kadar üniversite mezunu başvuru yapardı, geçen kış ise 200 bin aday müracaatta bulundu” diyor.

"Doğal kaynaklar daha iyi kontrol ediliyor"

“Dairemizin acilen yeni, zeki beyinlere ihtiyacı var” diyen ISRO uzmanı Subbaiah Arunan ise şöyle devam ediyor:

“Uydularımız ülkemizdeki doğal kaynaklarımızın daha iyi kontrolüne yardımcı olmaktadır. Örneğin su rezervlerimiz ve ormanlarımızdan nasıl etkili bir biçimde yararlanabiliriz? Kısacası Hindistan’a özgü, özel sorunlarımız üzerinde çalışıyoruz.”

Örneğin Hindistan’da fırtınaların önceden haber verilmesi ve insanların güvenli bölgelere sevk edilmesi artık bu uydularla mümkün oluyor. Ağustosta uzaya gönderilecek uydu yardımıyla da özellikle kırsal bölgelerin internete ulaşımı sağlanarak köylülerin banka işlemlerinin internet üzerinden yapılması mümkün kılınacak. Yolsuzluk yapan aracılar da ortadan kaldırılmış olacak.